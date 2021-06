Un policier dans le meurtre de George Floyd risque jusqu’à 30 ans

Plus d’un an après le dernier souffle de George Floyd, l’ex-flic qui l’a assassiné devra faire face vendredi à un juge du Minnesota et écoper d’une peine pouvant aller jusqu’à 30 ans de prison.

Derek Chauvin, un ancien officier de police de Minneapolis, siège dans une cellule de prison à sécurité maximale depuis qu’un jury l’a reconnu coupable de meurtre aux deuxième et troisième degrés et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré le 20 avril. Chauvin, qui n’a jamais exprimé de remords pour la mort de Floyd , aura l’occasion de s’exprimer pour la première fois lors de l’audience.

Bien qu’il soit un délinquant primaire, le juge du district du comté de Hennepin, Peter Cahill, a estimé que Chauvin devrait encourir une peine plus lourde parce que ses crimes impliquaient d’abuser de sa position de confiance et d’autorité et de tuer Floyd en présence d’enfants, entre autres facteurs aggravants.

L’avocat de la défense de Chauvin, Eric Nelson, a demandé une probation ou beaucoup moins de peine de prison. L’accusation a fait valoir que Chauvin méritait la peine maximale pour les actions qui « ont traumatisé la famille de M. Floyd, les passants qui ont vu M. Floyd mourir et la communauté. Et sa conduite a choqué la conscience de la nation ».

Les observateurs juridiques s’attendent à ce que Chauvin soit condamné à une peine de prison proche ou maximale de 30 ans, mais Cahill a « une assez grande latitude pour déterminer la peine à imposer » et les deux parties tenteront de convaincre le juge d' »exercer son pouvoir discrétionnaire en leur faveur ». a déclaré Ted Sampsell-Jones, professeur à la Mitchell Hamline School of Law.

Quelle que soit la peine, selon la loi du Minnesota, Chauvin en purgera les deux tiers derrière les barreaux et le reste dans le cadre d’un type de libération surveillée similaire à la libération conditionnelle. Chauvin, 45 ans, obtiendra un crédit pour le temps passé en prison en attendant la condamnation.

Floyd, 46 ans, a été tué en mai 2020 après que des agents ont répondu à un rapport selon lequel il avait utilisé un faux billet de 20 $. Floyd a été menotté face contre terre dans la rue et a crié à plusieurs reprises: « Je ne peux pas respirer » alors que Chauvin appuyait un genou sur son cou pendant plus de neuf minutes.

Même après que Floyd n’ait pas eu de pouls, Chauvin est resté en position jusqu’à ce qu’un ambulancier lui fasse signe de partir pour qu’il puisse charger Floyd sur une civière. Floyd n’a jamais été relancé.

Sa mort a déclenché une année de manifestations parfois violentes et un calcul national autour du racisme systémique et de la brutalité policière.

Trois autres officiers impliqués dans l’incident sont accusés d’avoir aidé et encouragé le meurtre de Floyd ; délits passibles des mêmes peines. Ils devraient être jugés l’année prochaine dans le Minnesota.

Les quatre officiers ont été inculpés par un tribunal fédéral d’avoir violé les droits civils de Floyd lors de l’arrestation. Chauvin a fait sa première comparution devant le tribunal dans cette affaire ce mois-ci. La date du procès devant jury doit être déterminée, selon les dossiers du tribunal.

Chauvin fait face à un acte d’accusation fédéral distinct pour avoir prétendument violé les droits d’un garçon de 14 ans en le détenant sans justification en 2017 et en plaçant son genou sur le cou du garçon pendant 17 minutes, provoquant l’évanouissement de l’adolescent. Le ministère de la Justice enquête sur le département de police de Minneapolis pour des violations systémiques présumées des droits civils des personnes.

Ce mois-ci, le département des droits de l’homme du Minnesota a déposé une plainte pour atteinte aux droits civils contre le département de police, lançant une enquête unique en son genre pour déterminer si le département « s’est engagé dans des pratiques discriminatoires systémiques » envers les personnes de couleur au cours des 10 dernières années. .

Dans une note de détermination de la peine, Nelson a déclaré que Chauvin ne savait pas qu’il commettait un crime et, dans son esprit, il accomplissait son devoir légitime en aidant d’autres officiers à arrêter Floyd.

Nelson a déclaré que Chauvin est en isolement car il est susceptible d’être ciblé par d’autres prisonniers. Il a fait valoir que Chauvin était le produit d’un « système brisé » et que « derrière la politique, M. Chauvin est toujours un être humain ».

Sampsell-Jones a déclaré que demander au juge de donner à Chauvin une probation « est en quelque sorte absurde; tout le monde sait que cela n’arrivera pas » et que l’avocat de Chauvin risque de perdre sa crédibilité en négociant moins de temps pour lui.

« Ce n’est pas sa première infraction grave contre un civil », a déclaré Nekima Levy Armstrong, avocate des droits civiques et ancienne présidente de la section de Minneapolis de la NAACP. « Il a clairement abusé de son autorité et était également en train d’enseigner aux recrues comment abuser de leur autorité. »

Elle a déclaré que Chauvin méritait la peine maximale pour ce qu’elle a appelé un « lynchage des temps modernes » capturé sur une vidéo de spectateur.

Vendredi, le tribunal entendra la famille et les proches de Floyd, qui fourniront au juge des déclarations de la victime. Selon la loi, ils ne sont pas autorisés à parler directement à Chauvin, a déclaré Mary Moriarty, l’ancienne avocate en chef du comté de Hennepin.

Chauvin aura l’occasion de faire une déclaration devant le tribunal. Les observateurs judiciaires ne s’attendent pas à ce qu’il parle car il veut préserver tout recours. Chauvin est resté stoïque tout au long du procès – même lorsqu’il a été reconnu coupable.

« C’est une position difficile parce que lorsque les gens sont condamnés, ils veulent souvent maintenir leur innocence et prouver leur droit de faire appel », a déclaré Moriarty. « Mais l’une des choses qu’un juge recherche lorsqu’il envisage une peine est de savoir si la personne condamnée assume la responsabilité de ses actes et a exprimé des remords. »

Elle a déclaré que la défense avait raté une occasion de montrer que Chauvin avait « une certaine perspicacité et de l’empathie pour George Floyd ».

Cahill pourrait s’adresser directement à Chauvin et à ses crimes – expliquant pourquoi il pense que la peine est appropriée – pour la première fois dans l’affaire. La plupart des observateurs juridiques ont déclaré que Cahill avait probablement déjà pris sa décision concernant la peine.

Un précédent du Minnesota que le juge pourrait comparer à la situation de Chauvin est le cas de Mohamed Noor, un policier qui a abattu Justine Ruszcyk. Elle a signalé une agression, puis a surpris Noor lorsqu’elle s’est approchée de sa voiture de police dans l’obscurité. Noor a tiré et tué Ruszcyk. Il a été condamné en juin 2019 à 12 ans et demi de prison après avoir été reconnu coupable de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire.

Le premier policier reconnu coupable d’avoir tué quelqu’un dans le Minnesota est un homme noir qui a fait une victime blanche, a noté Sarah Davis, directrice exécutive du Legal Rights Center de Minneapolis. Chauvin est le deuxième officier reconnu coupable de meurtre.

Nelson a maintenu tout au long du procès que l’intérêt public intense a entaché le pool de jurés et que le juge aurait dû séquestrer les jurés ou changer le lieu. Dans un dossier judiciaire, Nelson a fait valoir que ces facteurs avaient refusé à Chauvin un procès équitable et a demandé qu’un nouveau se tienne ailleurs. L’effort est peu susceptible de réussir, ont déclaré des observateurs juridiques.

Tami Abdollah est un correspondant national USA TODAY couvrant les inégalités dans le système de justice pénale, envoyer des conseils par message direct @latams ou envoyez un courriel à tami(at)usatoday.com

