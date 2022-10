Un policier craint que le “convoi de la liberté” ne se transforme en 6 janvier, selon une enquête

Un inspecteur du Service de police d’Ottawa a déclaré qu’il craignait que le «convoi de la liberté» ne se transforme en une attaque de type 6 janvier sur la Colline du Parlement.

Insp. Russell Lucas est à la barre aujourd’hui lors de l’enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence, qui en est à sa huitième journée d’audiences publiques.

Un résumé de cette entrevue préalable a été déposé en preuve dans le cadre de son témoignage. Cela montre que Lucas est devenu “préoccupé” en raison des publications sur les réseaux sociaux menant à l’arrivée des manifestants qui faisaient référence à l’attaque de Capitol Hill en 2021, et de la possibilité que des “éléments anti-gouvernementaux” s’accrochent à la manifestation.

Aucune attaque de ce type ne s’est jamais produite à Ottawa, mais l’inspecteur a déclaré à la commission que “ce qui s’est matérialisé a dépassé toutes nos attentes” en termes d’ampleur et de portée de la manifestation.

Il s’est dit mardi choqué par le nombre de véhicules qui sont entrés dans la ville fin janvier. Lucas dit que près de 5 000 véhicules ont tenté d’entrer à Ottawa le 29 janvier, le premier grand jour de manifestations, et que beaucoup ont été arrêtés en provenance de Québec.

Lucas dit que le grand nombre de véhicules de tourisme qui arrivaient a submergé la police, qui essayait de coordonner où les camions de convoi pouvaient aller.

“L’analogie que j’utilise est que j’ai un chargement de sacs de sable et que nous construisons un mur, mais vous voyez que les eaux montent plus vite et vous savez que vous allez être submergé par l’eau qui arrive.”

La commission a déjà entendu plusieurs officiers supérieurs, dont le chef par intérim de la police d’Ottawa, Steve Bell, qui ont brossé un tableau des difficultés rencontrées par la police dans la collecte de renseignements et la planification de l’événement, ainsi que d’une lutte pour les ressources et d’un manque de plan d’urgence dans les manifestants de l’événement ne partiraient pas.

Bell et d’autres ont déclaré qu’ils attendaient et prévoyaient une manifestation pacifique de trois jours. Cela a finalement duré plus de trois semaines et Bell a déclaré lundi que la police ne s’était pas correctement préparée aux effets sur les résidents locaux, y compris la violence.

Bell a déclaré que la police pourrait gérer une manifestation importante mais pacifique, mais ce n’est finalement pas ce qui s’est passé.

À la barre mardi, Lucas a déclaré qu’il avait appris pour la première fois que le “convoi de la liberté” se rendait à Ottawa le 18 janvier et que la police avait moins d’une semaine pour planifier son arrivée.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 25 octobre 2022.