Un policier coupable d’homicide involontaire contre l’ancien footballeur de la Premier League Dalian Atkinson

Dalian Atkinson a marqué l’un des meilleurs buts de l’histoire de la Premier League pour Aston Villa lors de la saison 1992-93. Anton Want/Allsport

Un policier a été reconnu coupable d’homicide involontaire contre l’ancien footballeur de Premier League Dalian Atkinson.

Atkinson est décédé à l’âge de 48 ans en 2016 après qu’un officier lui a tiré dessus avec un pistolet paralysant dans la rue où l’ancien footballeur a grandi à Telford, dans le Shropshire.

Le PC Benjamin Monk a été reconnu coupable mercredi par le Birmingham Crown Court après que le tribunal a appris qu’il avait utilisé Atkinson pendant 33 secondes et lui avait donné deux coups de pied dans la tête.

Monk, 43 ans, a nié tout acte répréhensible et a été innocenté par les jurés d’une accusation alternative de meurtre.

Les jurés ont rendu des verdicts unanimes sur Monk après 18 heures et 48 minutes après le procès de trois semaines.

Ils délibèrent toujours sur une accusation de voies de fait concernant la collègue et ancienne petite amie de Monk, la PC Mary Ellen Bettley-Smith.

Le tribunal a appris que Monk avait déchargé son Taser à trois reprises à Atkinson et qu’il n’a réussi qu’à la troisième tentative où il a outrepassé le système, en maintenant la gâchette enfoncée pendant 33 secondes, soit plus de six fois le déploiement standard.

Atkinson était un attaquant de haut niveau dans les années 1990 et son effort en solo pour Aston Villa contre Wimbledon lors de la campagne 1992-93 de Premier League a été élu « But de la saison ».

Sa contribution a aidé Villa à terminer deuxième de la ligue cette saison-là et il a marqué 25 buts en 87 matches de championnat pour le club.

Atkinson a également marqué contre Manchester United alors que Villa a remporté la Coupe de la Ligue 1994.

Il a également apprécié les sorts Ipswich, Sheffield Wednesday, Real Sociedad, Fenerbahce et Manchester City avant de mettre fin à sa carrière de joueur en jouant en Corée du Sud en 2001.