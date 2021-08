Un policier coupable d’avoir agressé deux personnes après avoir donné des coups de poing et des coups de pied à un garçon de 15 ans, il l’a faussement accusé d’avoir eu de la drogue

Un flic a été reconnu coupable d’avoir agressé deux hommes, notamment d’avoir donné des coups de poing et de pied à un garçon de 15 ans qu’il a faussement accusé de consommer de la drogue.

Le PC Declan Jones, 30 ans, a agressé les deux hommes alors qu’il était de service à Birmingham pendant des jours consécutifs lors du premier verrouillage.

Pc Declan Jones arrivant à Birmingham Magistrates’ Court Crédit : SWNS

Un juge a décrit les actions de l’officier de police des West Midlands comme « embarrassantes » et « catastrophiques » pour les relations publiques.

Cela survient après que lui et d’autres officiers eurent arrêté des membres du public pour avoir enfreint les lois sur la covid – bien qu’ils ne portaient pas eux-mêmes de masque facial.

Le tribunal a appris que Jones avait traîné un cycliste innocent sur le capot d’une voiture et l’avait frappé à plusieurs reprises le 20 avril de l’année dernière, et le lendemain, il a donné des coups de pied et des coups de poing à un adolescent qu’il accusait à tort de transporter de la drogue.

Des images de vidéosurveillance de l’attaque contre l’adolescent ont été diffusées au tribunal par les procureurs, qui ont allégué que Jones était contrarié que le jeune se soit « libéré » et s’enfuyait.

Jones a déclaré que c’était sa « croyance honnête » que l’adolescent avait fait un mouvement vers le bas avec l’une de ses mains, lui faisant craindre pour sa sécurité, a déclaré le tribunal.

Les vidéos ne montrent pas du tout la police sous un bon jour. Juge de district Shamim Qureshi

Le juge de district Shamim Qureshi, siégeant au tribunal de première instance de Birmingham, a déclaré à Jones que la force utilisée contre la victime de 15 ans après qu’il « se soit tenu dans une pose de reddition » était totalement inutile.

Le juge a déclaré que les vidéos des incidents, dans lesquelles des policiers ne portaient pas de masques faciaux, étaient « catastrophiques » pour les relations police-public et « embarrassantes » à regarder.

Le juge a déclaré à Jones: « Il est à noter que dans les trois incidents, pas un seul officier ne porte de masque ou de couvre-visage bien qu’il en ait été délivré par la police des West Midlands.

« Rien ne tourne sur ce point dans ce procès, mais je dois faire le commentaire que les vidéos, dont certaines ont été diffusées sur les réseaux sociaux, sont désastreuses pour les relations publiques.

« Il est embarrassant pour le tribunal de voir des policiers appliquer de manière sélective les lois sur les coronavirus quand cela leur convient d’ordonner aux gens de sortir de la rue et de rentrer chez eux, et pourtant ces policiers ignorent eux-mêmes les lois sur les coronavirus et les ordres opérationnels.

CATASTROPHIQUE

« Les vidéos ne montrent pas du tout la police sous un bon jour. »

Après un procès d’une semaine devant le tribunal de première instance de Coventry en juin, le juge de district Qureshi a innocenté Jones d’avoir agressé un troisième plaignant qui avait reçu un coup de poing au visage le 23 avril.

Le juge a déclaré que le troisième incident avait vu l’officier utiliser une force « proportionnée » alors que ses collègues luttaient pour arrêter un homme portant un gilet anti-coup de couteau à Handsworth.

L’enquête faisait suite à une enquête menée par l’Office indépendant pour la conduite de la police (IOPC) sur des allégations de recours excessif à la force par des policiers de la ville.

Ses actions ont été qualifiées de « désastreuses » et « embarrassantes » par un juge de district Crédit : SWNS