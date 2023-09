Un policier condamné à un an de prison pour avoir piétiné le visage d’un homme menotté lors de son arrestation

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin de la semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information électronique gratuit du matin aux États-Unis

Un sergent de police d’Indianapolis qui a piétiné le visage d’un homme menotté a été condamné à un an et un jour de prison.

Eric Huxley, 44 ans, a plaidé coupable en mai d’usage excessif de la force lorsqu’il a donné un coup de pied à la tête de Jermaine Vaughn lors d’une arrestation pour conduite désordonnée en septembre 2021.

Des images de la caméra corporelle de l’incident ont montré Huxley enfonçant son pied droit dans le visage de M. Vaughan alors qu’il gisait sur le sol et était retenu par un autre officier du Monument Circle d’Indianapolis.

La juge Jane Magnus-Stinson du tribunal de district américain a déclaré que les actions de l’officier de la police métropolitaine d’Indianapolis avaient « choqué la conscience », selon le Étoile d’Indianapolis.

Huxley a été inculpé en octobre pour violation des droits civils et privation de droits sous couvert de la loi.

Dans un déclarationle bureau du procureur américain pour le district sud de l’Indiana a déclaré que M. Vaughan ne représentait aucun danger pour les policiers ou le public lorsqu’il a été agressé.

Huxley, un officier vétéran de 14 ans, avait « trahi la confiance de la communauté qu’il servait » et abusé de son pouvoir, ont déclaré les procureurs fédéraux dans un mémorandum de détermination de la peine.

« En plus du traumatisme infligé aux victimes, les policiers qui enfreignent la loi et utilisent une force excessive portent atteinte à la confiance de la communauté dans les forces de l’ordre », a déclaré le procureur américain Zachary A Myers après le verdict de vendredi.

Les procureurs avaient requis une peine de prison comprise entre un an et demi et deux ans, tandis que l’avocat de Huxley, John Kautzman, avait demandé une probation.

Il a déclaré que les actions de Huxley équivalaient à « une erreur de jugement unique et totalement hors de propos » dans un dossier préalable au prononcé de la peine.

Après la condamnation, M. Kautzman a déclaré L’indépendant dans une déclaration selon laquelle son client a accepté la peine d’un an.

« Nous apprécions l’examen attentif de cette affaire par le juge et sommes prêts à purger la peine », a déclaré M. Kautzman.

« Eric s’est excusé auprès de la victime et de la communauté pour ses actes inhabituels ce jour-là, et il a hâte de laisser cette affaire derrière lui afin qu’il puisse se concentrer sur prendre soin de sa famille »

Outre la peine de prison, il a été condamné à six mois de détention à domicile et à 18 mois de liberté surveillée.

M. Vaughan, qui était sans abri au moment de l’agression, a été inculpé de deux chefs d’accusation de délit de conduite désordonnée et de résistance aux forces de l’ordre, qui ont tous deux été rejetés par la suite.

Il a intenté une action en justice contre la ville, la police et Huxley, demandant des dommages-intérêts non précisés pour « blessures physiques graves ».

Huxley a été suspendu sans solde par le service de police métropolitaine d’Indianapolis et son licenciement a été recommandé.