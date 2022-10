Un policier chinois condamné à mort après avoir “mis sur écoute Xi Jinping” alors que le dirigeant “paranoïaque” envoie un message aux opposants

Un haut responsable de la police chinoise condamné à mort pour corruption pourrait également avoir mis sur écoute Xi Jinping, a-t-on affirmé.

La condamnation de Sun Lijun, 53 ans, est largement considérée comme l’envoi d’un message aux opposants par un Xi “paranoïaque” alors qu’il se prépare à être sacré chef de la Chine à vie.

Sun Lijun sur le banc des accusés alors qu’il était condamné à mort Crédit : AP

Sun est un ancien vice-ministre de la sécurité publique Crédit : AP

Xi Jinping est impitoyable dans la répression de ses opposants Crédit : AFP

Le 20e congrès du Parti communiste chinois réuni à Pékin devrait conférer à Xi un troisième mandat de cinq ans, le plaçant comme “président à vie”.

Le parti annonce traditionnellement l’arrestation ou la condamnation de hauts fonctionnaires corrompus à l’approche du congrès pour avertir les membres du parti de se conformer à la ligne.

Sun est un ancien vice-ministre de la Sécurité publique et allié de Xi, qui a supervisé la répression des manifestations à Hong Kong et a même été envoyé à Wuhan au début de la pandémie de Covid.

Mais il est aujourd’hui dénoncé pour avoir dirigé une « clique politique » à l’influence « venimeuse » qui « porte gravement atteinte à l’unité du parti ».

Il est maintenant allégué que Sun aurait même été impliqué dans l’écoute électronique de Xi et d’autres hauts dirigeants.

L’affirmation est venue du vétéran observateur chinois Bill Bishop sur le podcast Chinese Whispers de The Spectator.

“L’une des choses qui semblent se passer, c’est que l’un des vice-ministres condamnés a également mis sur écoute des hauts dirigeants, dont Xi, qui est l’un des grands tabous du gouvernement”, a-t-il déclaré.

Bishop, qui a fondé l’influent bulletin d’information Sinocism, a ajouté que Xi a été efficace pour “éliminer tout concurrent ou challenger potentiel dans les services de sécurité et dans l’armée”.

Après son arrestation l’année dernière, un cadre supérieur du géant chinois de la technologie Tencent a été accusé d’avoir transmis des données personnelles de sa populaire application WeChat à Sun.

L’expert chinois Ming Xia, de l’Université de New York, a déclaré à The Sun Online qu’il était “possible” que Sun Lijun écoute Xi – et il avait à la fois la motivation et les moyens.

Il a dit que « le ministère de la Sécurité publique a la technologie pour faire cette chose facilement » et que Sun « avait la forte motivation de le faire pour la concurrence du pouvoir et l’auto-préservation », a déclaré le professeur Ming.

Les dirigeants chinois sont “des opportunistes sans scrupules avec une grande ambition politique et un profond sentiment d’insécurité” donc “appliqueraient tous les moyens possibles pour tout savoir sur leurs dirigeants”, a-t-il ajouté.

Selon Steve Tsang, de l’Université SOAS de Londres, la condamnation à mort du Sun “est sans aucun doute un coup de crosse pour avertir les autres”.

Il l’a décrit comme “une sorte de sale moment Harry – fais ma journée, punk – si tu veux”.

Willy Lam, analyste politique à l’Université chinoise de Hong Kong, a déclaré que Xi était impliqué dans une “âpre lutte pour le pouvoir” avec ses rivaux dans les services de sécurité.

“Xi est paranoïaque quant au maintien de sa sécurité personnelle et bien sûr, de son pouvoir et de son statut de leader à vie”, a-t-il déclaré.

Il a déclaré que la condamnation sévère prononcée contre Sun “servit à avertir les ennemis réels et potentiels de Xi de la punition qu’ils recevraient en désobéissant aux instructions de Xi ou pire, en organisant une cabale anti-Xi au sein du parti”.

Lam a déclaré que l’opposition à Xi se poursuivra et qu’il y aura probablement “plus d’arrestations, en particulier de membres de la police, de la sécurité de l’État ou de l’armée que Xi soupçonne d’organiser des coups d’État”.

L’image que Xi projette au monde extérieur est celle d’un dirigeant tout puissant façonnant le destin de la Chine à la tête d’un pays et d’un parti unifiés.

Des éclairs de lumière s’échappent parfois de la boîte noire de la politique chinoise, les arrestations de responsables comme Sun étant étroitement surveillées.

Mais Xi est connu pour avoir une faction de responsables et d’officiers militaires de confiance qu’il a promus, ce qui conduit inévitablement à la jalousie et à des complots à la Game of Thrones.

Ce ne sont pas seulement les fonctionnaires qui sortent de la ligne ou font obstacle à Xi, les super riches chinois ont également été mis au pas, y compris Jack Ma, un magnat de la technologie qui aurait une valeur de 35 milliards de livres sterling.

Il a disparu après avoir critiqué le régime chinois dans sa propre émission de téléréalité.

Au fil des ans, il y a eu des rumeurs de dissidence au sein du parti et même de coups d’État pour renverser Xi.

Dans le monde trouble de la politique chinoise où les factions se battent à huis clos, les écoutes téléphoniques ont été utilisées pour prendre le dessus dans les luttes de pouvoir.

Un ancien rival de Xi Jinping, Bo Xilai, aurait mis sur écoute le téléphone du dirigeant chinois de l’époque, Hu Jintao, en 2012.

L’ancien puissant maire de la ville était autrefois considéré comme un rival potentiel de Xi à la présidence.

Mais les écoutes téléphoniques et le meurtre d’un homme d’affaires britannique Neil Heywood par sa femme ont entraîné sa chute et une condamnation à perpétuité pour corruption.

Sun a été reconnu coupable d’avoir accepté des pots-de-vin d’environ 82 millions de livres sterling, de manipulation boursière et de possession illégale de deux armes à feu.

Sa peine a été suspendue pendant deux ans et il a également été condamné avec quatre de ses copains, dont un ancien chef de la police de Pékin.

Le groupe de Sun comprendrait l’ancien ministre de la Justice Fu Zhenghua et trois anciens chefs de police de Shanghai, Chongqing et de la province du Shanxi, qui ont tous été condamnés à de lourdes peines de prison.

Tous sont également d’anciens alliés de Xi qui ont mis en place une campagne anti-corruption contre “les tigres et les mouches” – à la fois des hauts fonctionnaires et des fonctionnaires mineurs.

Fu a mené plusieurs enquêtes qui ont fait tomber Zhou Yongkang, ancien tsar de la sécurité considéré par Xi comme un ennemi.