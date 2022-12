Un policier canin de Kamloops gagne un traitement spécial pour son travail acharné

Un chien policier de Kamloops a récemment été récompensé pour avoir attrapé une paire d’escrocs.

Neeka était sur l’affaire juste avant 9 heures du matin. le matin du 16 décembre, lorsque des agents de première ligne ont vu ce qu’ils croyaient être un véhicule volé se dirigeant vers l’est sur Halston Connector Road.

Le véhicule a été repéré une deuxième fois par un autre agent qui a évité de justesse une collision frontale avec lui. Il a ensuite été retrouvé près du parc MacDonald après une courte recherche, lorsqu’un homme et une femme se sont enfuis à pied.

La femme a été arrêtée peu de temps après et avait quatre mandats en suspens. L’homme a été retrouvé par le nez pointu de Neeka caché sous une caravane.

Après une brève lutte, il a été transporté à l’hôpital avec des blessures mineures et arrêté également avec des mandats en suspens.

Il a été déterminé que le véhicule avait été signalé volé à Kamloops plus tôt ce mois-ci.

La GRC de Kamloops recommande de ne pas fuir son meilleur chien.

“Neeka a été gâtée pour ses efforts aujourd’hui et veut rappeler à ceux qui envisagent de la fuir pendant les vacances, de ne pas le faire, car elle travaillera”, a déclaré le sergent d’état-major Janelle Shoihet.

@JakeC_16

Jake.courtepatte@kelownacapnews.com

Ville de KelownaChiensKamloopsGRC