Un policier britannique, dénoncé comme violeur en série, emprisonné à vie

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – Un ancien policier de Londres a été condamné mardi à la prison à vie avec une peine minimale de 30 ans pour avoir violé et agressé sexuellement une douzaine de femmes sur une période de 17 ans. L’officier de la police métropolitaine David Carrick, 48 ans, a admis le mois dernier qu’il était un violeur en série dans ce que les procureurs ont décrit comme l’un des cas les plus choquants impliquant un policier en service.

Carrick, qui a rejoint la force en 2001, a plaidé coupable à 49 infractions, dont 24 chefs de viol et des accusations d’agression, de tentative de viol et de séquestration. Ses crimes ont eu lieu entre 2003 et 2020.

Lors de l’audience de détermination de la peine de mardi, le juge Bobbie Cheema-Grubb a déclaré que l’ancien officier “avait tiré un avantage monstrueux des femmes” derrière une apparence publique de bienséance et de fiabilité.

« Vous avez effrontément violé et agressé sexuellement un certain nombre de femmes, certaines très brutalement, et vous vous êtes comporté comme si vous étiez intouchable. Vous étiez audacieux et parfois implacable, confiant qu’aucune victime ne surmonterait sa honte et sa peur de vous dénoncer », a déclaré le juge à Carrick.

“Pendant près de deux décennies, vous avez eu raison, mais maintenant une combinaison de ces 12 femmes, en se présentant, et vos collègues policiers, en agissant sur la base de leurs preuves, vous ont exposé et vous ont fait tomber”, a-t-elle ajouté.

Les autorités ont déclaré que Carrick avait utilisé son statut de policier pour contrôler et contraindre ses victimes.