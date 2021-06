Un officier de police britannique a plaidé coupable de l’enlèvement et du viol d’une femme alors qu’elle rentrait chez elle dans le sud de Londres et dont le corps a été retrouvé une semaine plus tard dans une forêt

