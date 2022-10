Un policier blanc de Detroit dit à une femme noire qu’il est plus noir qu’elle

Nous avons couvert beaucoup de flics disant beaucoup de conneries sauvages au fil des ans, mais c’est un nouveau, un nouveau bas même.

La Réseau d’information noir nous a fait découvrir cette histoire dans le PA à propos d’un flic blanc à Detroit qui est sorti de son visage si fou en essayant “d’aider” une femme noire. Tracy Douglas, 59 ans, a été agressée physiquement par une femme et son petit ami après avoir accidentellement frappé la portière de leur voiture en ouvrant la sienne.

Un adjoint du shérif anonyme du comté de Monroe s’est arrêté pour répondre et comme sa vidéo de caméra corporelle le montre accusant Douglas de l’avoir giflé. Il a ensuite demandé à Douglas où elle habitait, et elle a répondu qu’elle était de Detroit. Ne savez-vous pas que ce côté badaud de bacon a tendu ses lèvres dévoreuses de beignets pour lui dire :

D’accord, je viens de Détroit. Donc, je suis probablement plus noir que toi. Alors, tu veux jouer la carte de la race ?

Nous ne pouvons pas inventer cette merde. Regardez la vidéo ci-dessous.

Douglas a depuis déposé une plainte fédérale pour droits civils auprès du FBI. Quant au bureau du shérif… ils s’en fichent.

“Les commentaires de l’adjoint ont été faits dans le feu de l’action et en réponse à l’interrogatoire de Mme Douglas quant à savoir s’il la traitait différemment en raison de sa race”, a déclaré le bureau du shérif. “Dans ce bref instant, l’adjoint a utilisé un commentaire non professionnel. Cependant, après l’échange initial, l’adjoint a été très efficace pour désamorcer et diffuser une situation instable tout en organisant des soins médicaux pour Mme Douglas.