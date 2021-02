Lok Rakshak dal (LRD) jawan, 26 ans, de la police de Krishnanagar à Ahmedabad a été sévèrement battu par cinq hommes pour avoir éternué.

LRD jawan Yuvrajsinh Jhala, qui travaillait avec le service des comptes de la police de Krishnanagar, s’était rendu au bureau du mamlatdar à Naroda gam où les cinq accusés se trouvaient déjà.

Selon rapports, il a dit qu’il était allé là-bas pour s’enquérir d’un terrain qui avait été attribué au bâtiment de la police de Krishnanagar. Cependant, samedi, alors qu’il descendait les escaliers, il a éternué. À ce moment-là, deux des hommes présents sur les lieux lui ont demandé comment il avait osé éternuer lors d’une occasion aussi propice.

Il a expliqué qu’il était policier et pourquoi il était là. Mais les cinq accusés ont commencé à se disputer avec lui. Cela s’est intensifié et ils ont rapidement commencé à battre Jhala jusqu’à ce qu’il commence à saigner du nez et de la bouche.

Les cinq hommes ont été arrêtés et conduits au poste de police. Jhala a été admis à l’hôpital où il est actuellement soigné.

En mars 2020, alors que la pandémie de coronavirus prenait lentement de l’ampleur en Inde, un homme à moto a été battu dans la ville de Kolhapur dans le Maharashtra simplement parce qu’il éternuait en public.

Une vidéo de vidéosurveillance des fracas, qui a eu lieu dans le quartier de Gujari de la ville, est devenue virale sur les réseaux sociaux, bien que la police locale ait déclaré qu’aucune plainte n’avait été enregistrée.

La vidéo montrait qu’un cycliste s’arrêtait et demandait à un autre cycliste sur la route pourquoi il avait éternué sans se couvrir le visage avec un mouchoir car cela pourrait provoquer la propagation du coronavirus.

Cela a conduit à un échange houleux et l’homme qui aurait éternué a été battu.