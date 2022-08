Un policier avait l’habitude de couvrir la blessure par balle d’Olivia Pratt Korbel alors qu’il l’emmenait à l’hôpital

Un policier a utilisé sa main pour couvrir la blessure par balle d’Olivia Pratt-Korbel alors qu’il la transportait à l’hôpital, selon une enquête.

L’officier a pris la fillette de neuf ans dans ses bras lorsqu’il l’a trouvée mourante chez elle.

Son cœur s’est alors arrêté alors qu’il se trouvait dans la voiture de police sur le chemin de A&E.

Et le coroner a raconté son choc que la société n’ait pas appris du meurtre de Rhys Jones, 11 ans, qui a été abattu 15 ans jour pour jour le jour où Olivia a été tuée.

L’enquête d’hier a appris que la police de Merseyside avait été appelée pour signaler une fusillade dans une maison de Kingsheath Avenue, à Liverpool, le 22 août à 22 heures.

Des agents d’intervention armés ont découvert qu’Olivia avait reçu une balle dans la poitrine et sa mère Cheryl Korbel, 46 ans, dans la main.

Le coroner principal de Liverpool, Andre Rebello, a déclaré à l’audience: «Les policiers ont ramassé et couru avec Olivia à l’hôpital pour enfants Alder Hey à l’arrière d’une voiture de police.

“Vers 22h15, elle a été amenée dans l’entrée principale dans les bras d’un policier.

“L’officier avait couvert la blessure à sa poitrine avec sa main et il a été noté qu’elle avait un cœur faible, qui s’était arrêté avant son arrivée.”

Les équipes médicales d’urgence ont eu du mal à sauver la vie d’Olivia, mais elle a été déclarée morte par les médecins environ une heure plus tard.

M. Rebello a ajouté: «Il y a quinze ans, j’étais coroner à Liverpool et la mort de Rhys Jones m’a été signalée.

“Il est assez choquant que la société n’ait pas changé pour le mieux.”

Rhys a été abattu sur le domaine de Croxteth Park à Liverpool en 2007 alors qu’il rentrait chez lui après un entraînement de football.

Le tireur de 16 ans Sean Mercer a été condamné à la prison à vie pour son meurtre en 2008.

M. Rebello a poursuivi : « Il est choquant qu’une fillette de neuf ans, avec une vie bien remplie devant elle, soit abattue n’importe où. Mais se faire tirer dessus dans la sécurité de sa propre maison est odieux et impardonnable.

“Il doit y avoir des gens à Liverpool, ou ailleurs maintenant, qui savent précisément par quel moyen Olivia est morte et qui est responsable de sa mort.

“Dans nos pensées et nos prières”

«La mort d’Olivia n’affectera pas seulement sa famille immédiate et ses amis, mais aussi les communautés scolaires, les communautés religieuses, non seulement dans les quartiers de Knotty Ash et Dovecot de Liverpool, mais dans toute la ville.

“Je sais que dans tout le pays, les gens sont choqués par la mort d’Olivia.

“Nous garderons Olivia, sa famille, ses proches, ses amis dans nos pensées et nos prières et, espérons-le, la famille trouvera une solution le plus tôt possible.”

Un examen post mortem par le pathologiste Jonathan Medcalf a confirmé qu’Olivia est décédée des suites de la blessure par balle.

L’enquête a été ajournée jusqu’en janvier de l’année prochaine.

Olivia a été tuée après qu’un homme armé a chassé le trafiquant de drogue Joseph Nee, 35 ans, chez elle.

Un homme de 36 ans de Huyton et un homme de 33 ans de Dovecot, Merseyside, ont été arrêtés pour suspicion de meurtre et deux chefs de tentative de meurtre en relation avec la mort d’Olivia la semaine dernière. Ils ont depuis été libérés sous caution.

La police de Liverpool enquête également sur les meurtres d’Ashley Dale, 28 ans, et de Sam Rimmer, 22 ans.

Ashley, employée du conseil municipal, a été abattue chez elle à Old Swan aux premières heures du 21 août. Les détectives pensent qu’elle n’était pas la cible visée. Deux suspects ont été libérés sous caution.

Et les officiers veulent des informations sur deux hommes sur des vélos électriques vus près de l’endroit où Sam a été abattu à Dingle le 16 août. Trois suspects ont été libérés sous caution et un quatrième arrêté hier.

