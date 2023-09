Un policier argentin aurait abattu son ex-petite amie plus tôt cette semaine sur son lieu de travail après avoir fait irruption et déclaré : « Tu es à moi ou à personne », selon des informations.

Sergio Patricio Galván, un policier de Formose, a fait irruption lundi dans le centre de beauté où son ex-petite amie Teresita Luciana López travaillait comme secrétaire. Après avoir déclaré qu’elle serait avec lui ou avec personne d’autre, il l’aurait tuée par balle avant d’entrer dans les toilettes et de tenter de se suicider.

Galván s’est tiré une balle dans l’abdomen et une autre fois dans la tête, mais il a survécu et a été transféré à l’hôpital central de Formosa pour y être soigné, selon le média argentin TN. On l’a alors entendu crier : « Regardez ce que vous m’avez fait faire. »

La police a appris que Galván, 35 ans, et López, 34 ans, avaient « entretenu une relation amoureuse », mais avaient rompu en août.

UN TUEUR EN SÉRIE AU RWANDA PLAIDE COUPABLE DE VIOL, VOL ET ASSASSINAGE DE PRES D’UNE DOUZAINE DE FEMMES

Des personnes proches du couple ont déclaré que Galván avait mal pris la rupture et avait continué à harceler López au point qu’elle allait le dénoncer, bien que la police ait confirmé qu’elle n’avait reçu aucune plainte avant le meurtre.

López allait porter plainte le jour de son assassinat. Elle lui avait dit qu’elle était au travail et il est arrivé quelques minutes plus tard.

UNE TIR MORTE FAIT 2 MORTS ET 2 BLESSÉS AU PUB SANDVIKEN PRÈS DE STOCKHOLM

Il a utilisé son pistolet de service pour commettre le meurtre, selon Jam Press. La police procédera à une autopsie de López pour déterminer combien de fois Galván lui a tiré dessus, et Galván reste en soins intensifs à l’hôpital.

Mariana Barbetti, la propriétaire du salon, a déclaré aux médias qu’elle se trouvait dans son bureau lorsqu’elle a entendu une réceptionniste exhorter quelqu’un à appeler la police.

LE LIBAN ENQUÊTE SUR UNE TIR À L’EXTÉRIEUR DE L’AMBASSADE DES ÉTATS-UNIS

« Au début, j’ai cru qu’il s’agissait d’un vol et je suis sorti dans la rue par la fenêtre », a déclaré Barbetti. « C’est là que j’ai vu la jeune fille attendre dans la salle d’attente et elle a dit : ‘Docteur, un homme est entré, a tiré sur votre réceptionniste, puis s’est suicidé.' »

CLIQUEZ POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Patricia, la sœur de López, a écrit sur réseaux sociaux qu’elle ne sait pas comment « continuer sans toi ».

« Merci, mon Dieu, pour la sœur que tu nous as prêtée pendant ces 34 années. Nous t’aimons, Teresita Luciana López », a-t-elle écrit.