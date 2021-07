Un policier américain livre de la nourriture après avoir arrêté un chauffeur-livreur

À quelle fréquence vous attendez-vous à ce qu’un flic se présente à votre porte avec un colis après votre commande ? Eh bien, récemment, une femme aux États-Unis a répondu à sa porte pour trouver un policier au lieu d’un livreur avec son colis de nourriture. La raison pour laquelle le livreur n’a pas pu terminer le travail est qu’il a été arrêté à un contrôle routier. Cependant, le policier de service était attentionné et ne voulait pas qu’un repas soit gaspillé.

Selon The Denver Channel, le 30 juin, l’agent Tyler Williams du service de police de Jonesboro a arrêté un employé de DoorDash. L’agent s’est rendu compte que le conducteur visé était en train de livrer. La page Facebook officielle du département de police de Jonesboro a publié des images de caméra corporelle de la livraison. On peut voir que Williams « a pris sur lui » et est allé au-delà de son appel du devoir pour terminer la livraison qui était actuellement en cours.

Dans les images partagées par le département, Williams a attrapé la nourriture de la voiture du conducteur en garde à vue. Williams a frappé à la porte de l’adresse mentionnée et a dit : « Vous n’avez pas besoin de vous lever. Tu es Sherry? » L’officier dans la vidéo a ensuite été entendu en train de dire: « Votre gars DoorDash a été arrêté, alors je vous ai apporté votre nourriture. » Le chauffeur qui était en route pour effectuer la livraison a peut-être été arrêté, mais la femme n’a pas raté sa commande dans un restaurant chinois.

La publication a suscité de nombreuses réactions sur la plate-forme de réseautage social. Les images de la caméra corporelle du policier qui ont capturé l’intégralité de l’épisode ont fait craquer plusieurs personnes en ligne. Beaucoup, avec humour, se sont renseignés sur le numéro de contact de livraison en ligne des forces de l’ordre pour obtenir leur prochaine commande.

Selon la police, le conducteur de DoorDash qui a été arrêté a été accusé de conduite avec un permis révoqué, annulé ou suspendu et également de conduite sans preuve d’assurance. La personne était également recherchée en raison d’un mandat de non-comparution de l’un des comtés voisins.

