Un policier allemand blessé dans une attaque au couteau à Mannheim est décédé – DW – 02/06/2024

Un policier allemand est décédé des suites de ses blessures après avoir été poignardé à plusieurs reprises alors qu’il tentait d’éloigner quelqu’un de une attaque au couteau à Mannheim vendrediont déclaré dimanche soir la police et les procureurs dans un communiqué commun.

Le policier de 29 ans était hospitalisé dans le coma après l’attaque..

« Il a subi une opération d’urgence immédiatement après le crime et a été plongé dans un coma artificiel, mais a succombé à ses blessures graves en fin d’après-midi du dimanche 2 juin », indique le communiqué commun. « Nous pleurons un policier qui a donné sa vie pour notre sécurité. »

« Quiconque attaque la police nous attaque TOUS », peut-on lire dans ce message de condoléances déposé près de la scène du crime. Image : Thomas Frey/dpa/photo alliance

Que sait-on du suspect ?

Un homme de 25 ans a été filmé en train de poignarder le policier et cinq membres d’un groupe anti-islam se faisant appeler PAX Europa sur un stand du centre-ville. L’un des blessés était Michael Stürzenberger, membre du conseil consultatif du groupe.

Les enquêteurs avaient déclaré plus tôt que le suspect était un citoyen afghan qui résidait à Allemagne depuis environ une décennie. Il n’avait pas de casier judiciaire et n’avait pas attiré l’attention des forces de l’ordre par le passé, ont-ils déclaré.

Le suspect a finalement été abattu par la police. Samedi soir, il était vivant mais hospitalisé et inapte à être interrogé, selon les enquêteurs. En conséquence, ont-ils déclaré, ses motivations et la raison de son attaque nécessitaient une enquête plus approfondie.

Les politiciens rendent hommage, le syndicat de la police met en garde contre la violence « quotidienne »

Chancelier Olaf Scholz s’est dit « profondément consterné » d’apprendre que le policier était décédé.

« Son dévouement à la sécurité de tous mérite le plus grand respect », a déclaré Scholz.

Le premier ministre de l’État de Bade Wurtembergoù se trouve Mannheim, Winfried Kretschmann, a déclaré que la nouvelle « me choque profondément » et a présenté ses condoléances à la famille, aux amis et aux collègues de la victime.

« Cet horrible crime met douloureusement sous nos yeux les risques souvent incalculables auxquels les policiers sont quotidiennement exposés », a déclaré Kretschmann. « Nous leur devons le plus grand respect et révérence en tant que société. »

Le ministre de l’Intérieur Thomas Strobl a déclaré que « ce sont des moments où le monde semble rester immobile ».

« Il a donné sa vie parce qu’il est intervenu pour protéger d’autres personnes », a déclaré Strobl à propos du policier de 29 ans. D’autres hommes politiques régionaux se sont empressés de rendre des hommages similaires.

Le chef de la section nationale de l’un des principaux syndicats de police allemands a quant à lui exprimé non seulement sa tristesse mais aussi sa frustration.

« La violence à laquelle nous sommes confrontés quotidiennement est impitoyable, brutale, inhumaine et souvent mortelle », a déclaré Ralf Kusterer.

Les manifestations rivales et les réponses à l’attaque au couteau de vendredi ont permis à la police de reprendre ses activités dimanche dans le centre de Mannheim. Image : Thomas Frey/dpa/photo alliance

La police de Mannheim de nouveau en action dans le centre-ville au milieu de rassemblements rivaux en réponse

Pendant ce temps, la police était à nouveau présente en nombre dans le centre de Mannheim dimanche, au milieu d’au moins trois manifestations publiques en réponse à l’attaque.

Une organisation multipartite avait appelé à la formation d’une chaîne humaine dans une grande partie du centre-ville contre la violence et la haine, attirant entre 800 et 1 000 personnes, selon la police.

En même temps, l’aile jeunesse du parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) a organisé une manifestation d’environ 150 personnes sur la place du marché sous le slogan « la remigration aurait empêché ce crime », en référence à l’engagement du parti. terme préféré pour le rapatriement forcé de personnes issues de l’immigration.

Des militants antifascistes de gauche se sont également présentés à une contre-manifestation spontanée qui n’avait pas été enregistrée au préalable. On pouvait voir la police affronter ces manifestants et les encercler ou les « encercler », les forces de l’ordre affirmant que c’était pour les empêcher d’attaquer les manifestants d’extrême droite.

« Vers 15h15, un groupe de personnes, certaines masquant leur visage, ont tenté de perturber le rassemblement sur la place du marché et de s’avancer violemment vers elles. Certaines de ces personnes étaient armées de torches. L’attaque sur la place du marché a pu être empêchée par une intervention rapide de la police. Dans ce contexte, il a été nécessaire d’utiliser du gaz poivré », a déclaré la police de Mannheim à propos de l’incident.

La police a déclaré avoir recueilli les informations personnelles des 40 personnes impliquées dans la contre-manifestation. L’un d’entre eux faisait l’objet d’une enquête pour avoir prétendument agressé un policier.

