Un policier accusé d’un accident mortel ne travaille plus pour la police d’État

6 septembre — ROCHESTER — Shane Roper, l’ancien policier de l’État du Minnesota accusé d’un accident mortel en mai à Rochester, n’est plus employé par l’organisation, a confirmé le lieutenant Michael Lee vendredi soir, 6 septembre.

Dans un courriel, Lee a déclaré que le dernier jour de travail de Roper à la Minnesota State Patrol était le mardi 3 septembre.

Le courriel ne précise pas si Roper a été licencié ou s’il a démissionné. Roper était auparavant en congé administratif payé.

Roper fait face à neuf chefs d’accusation devant le tribunal du district d’Olmsted, notamment des chefs d’accusation d’homicide involontaire au deuxième degré, d’homicide au volant et de conduite au volant. Il a plaidé non coupable des neuf chefs d’accusation le 29 août. Sa prochaine comparution devant le tribunal est prévue pour novembre.

Olivia Flores, 18 ans, d’Owatonna, a été tuée dans l’accident près du centre commercial Apache le 18 mai.

Selon la plainte pénale, Roper s’est rapidement approché de l’intersection d’Apache Drive Southwest, une zone où se trouvent les principaux points d’entrée du centre commercial Apache. Cette zone a tendance à avoir « un trafic très actif… un samedi typique ».

Lorsque la voiture de Roper se trouvait à 400 pieds de l’intersection, la caméra de la patrouille a montré un feu de circulation vert pour la circulation en direction de l’est. Un SUV plus gros roulant également vers l’est est entré dans la voie de virage à gauche pour se diriger vers Memorial Parkway Southwest, obstruant la vue des véhicules tournant sur Apache Drive Southwest, selon la plainte.

Une Ford Focus avec trois passagers se trouvait dans cette voie de virage et a tenté de traverser l’intersection.

« En raison de la vitesse excessive de Roper (il roulait à 83 miles par heure et à plein régime jusqu’à 1,4 seconde avant l’impact), lorsque la Ford Focus a démarré à travers l’intersection, Roper n’a pas pu freiner suffisamment ou manœuvrer sa voiture de patrouille pour éviter la collision », indique la plainte.

La voiture de police de Roper a percuté le côté passager de la Ford Focus alors qu’elle roulait à au moins 55 mph. L’impact a propulsé les deux voitures vers l’est à travers l’intersection pour entrer en collision avec une Toyota Rav4. Il y avait deux personnes dans la Toyota.

Des témoins ont déclaré à la police que le véhicule qui arrivait «volait». Les témoins n’ont pas vu ni entendu de gyrophares ni de sirène.

Selon la plainte, le conducteur de la Ford Focus a subi une lacération du foie, un rein contusionné et de nombreuses autres blessures mineures. Le passager avant a subi une fracture du bassin, un rein lacéré et d’autres blessures mineures. Les passagers du Toyota Rav4 ont souffert de douleurs physiques suite à la collision. Dans la voiture de patrouille, Roper avait un passager qui l’accompagnait et qui a subi des contusions aux côtes et de multiples fractures suite à l’accident.

Des semaines après l’incident, Roper a confirmé aux forces de l’ordre qu’il tentait de « combler l’écart » entre sa voiture de patrouille et un véhicule soupçonné d’enfreindre le code de la route, a rapporté le Post Bulletin. Roper a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’une poursuite active et qu’il ne faisait pas attention à sa vitesse, selon la plainte pénale. Il a déclaré à la police qu’il pensait que ses feux étaient activés.

La plainte indique que Roper a également été retrouvé roulant à 135 mph dans une zone de 55 mph le 18 mai en réponse à un appel d’assistance médicale.

« En chemin vers cet appel, il a fait remarquer à son passager qu’une assistance médicale ne serait probablement pas nécessaire et que conduire de cette manière était un comportement normal pour lui », indique la plainte.

Sydney Mook et Olivia Estright du Post Bulletin ont contribué à ce rapport.