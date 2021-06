Un policier accusé du meurtre de Dalian Atkinson n’a pas été honnête dans son récit, a déclaré le jury | Actualités footballistiques

Le procureur dans le procès d’un policier accusé du meurtre de Dalian Atkinson a exhorté les jurés à prendre en compte cinq « faits » entourant le témoignage de l’officier – dont trois montrant prétendument une perte de mémoire « commode ».

En commençant son discours de clôture au cours de la sixième semaine du procès du PC Benjamin Monk, l’avocate de la Couronne Alexandra Healy QC a affirmé que l’agent n’avait pas été honnête lors des entrevues avec la police ou lors de son témoignage devant le tribunal.

Les procureurs affirment que l’officier de police de West Mercia a utilisé une force illégale et déraisonnable par colère, avant la mort de l’ancienne star d’Aston Villa, Sheffield Wednesday et d’Ipswich Town Atkinson en août 2016.

Le ministère public allègue que Monk a assassiné l’attaquant à la retraite au moyen d’un usage excessif d’un pistolet Taser et lui a donné au moins deux coups de pied dans la tête, dans l’intention de le blesser gravement.

L’agent de police de West Mercia Benjamin Monk a été accusé de malhonnêteté à cause de ses souvenirs des événements



L’homme de 43 ans a plaidé non coupable à d’autres chefs d’accusation de meurtre et d’homicide involontaire, tandis que la PC de 31 ans, Mary Ellen Bettley-Smith, nie avoir agressé Atkinson avec une matraque devant le domicile de son père à Telford, après que l’ex-footballeur eut proféré des menaces. et a brisé une fenêtre.

S’adressant aux jurés de Birmingham Crown Court mercredi, Mme Healy a souligné « cinq faits » qu’elle a dit que la défense avait acceptés « même si les accusés prétendent ne pas pouvoir se souvenir ».

Mme Healy a déclaré au jury que le prétendu manque de mémoire de Monk sur trois des faits – qu’il avait donné un coup de pied à Atkinson au moins deux fois à la tête, avait mis le pied sur la tête de l’homme de 48 ans lorsque ses collègues sont arrivés et a dit aux autres sur les lieux qu’il lui avait donné un coup de pied à la tête – n’était « rien de plus qu’une barricade derrière laquelle s’abriter ».

Le procureur a déclaré au jury composé de 11 membres : « Ces trois faits vraiment importants sont tous des sujets dont il prétend maintenant n’avoir aucun souvenir.

« Pratique, pensez-vous peut-être, parce que ces trois faits causent beaucoup de dommages, vous pouvez penser, à son cas, que tout ce qu’il a fait faisait partie d’un désir instinctif de protéger la vie et les membres d’eux et des autres. »

Mme Healy a ajouté: « Il n’a pas été honnête lors de son entretien et il n’a pas été honnête avec vous au sujet de ses actions ce matin-là et des raisons pour lesquelles il l’a fait.

« M. Monk a dit à ses collègues aux petites heures de ce matin-là qu’il avait donné un coup de pied à la tête de Dalian Atkinson.

« Il s’attend à ce que vous croyiez que lorsqu’il a été interviewé seulement 10 jours plus tard, peut-être à cause du stress de l’occasion, ce détail important lui avait échappé.

« La Couronne dit que la vérité n’est que trop apparente – M. Monk a toujours su ce qu’il a fait … et dès qu’il a pris conscience de toutes les conséquences de ses actes, il a réalisé à quel point cet aveu était préjudiciable, et il a cherché à revenir de lui en prétendant qu’il ne peut plus se souvenir. »

Le procès continue.