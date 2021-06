Un policier accusé de meurtre ne se souvient pas d’avoir eu une botte sur la tête de Dalian Atkinson, a déclaré le jury | Actualités footballistiques

Un officier de police accusé du meurtre de l’ex-footballeur Dalian Atkinson a déclaré à un jury qu’il ne se souvenait pas d’avoir posé sa botte sur la tête de l’ancien footballeur alors qu’il était allongé sur le sol, après que des collègues aient été témoins de l’acte.

Les procureurs affirment que l’agent de police de West Mercia Benjamin Monk, qui nie le meurtre et l’homicide involontaire, a utilisé une force illégale et déraisonnable lors d’un dernier tir de 33 secondes de son Taser, puis a donné deux coups de pied à l’ancienne star d’Aston Villa Atkinson.

Monk, qui avait précédemment décrit ses coups de pied comme non ciblés et « instinctifs », a déclaré à un jury qu’il était « terrifié » que lui et son collègue « allaient mourir » lors de la rencontre.

Birmingham Crown Court a appris que trois cartouches Taser avaient été déployées par Monk avant que M. Atkinson, 48 ans, décédé plus tard à l’hôpital, ne soit menotté près du domicile de son père à Meadow Close, Telford, Shropshire, aux premières heures du 15 août 2016 .

Dalian Atkinson a joué pour plusieurs clubs dont Aston Villa, Sheffield Wednesday et Ipswich Town



Témoignant pour sa défense jeudi, Monk, 43 ans, a démenti l’affirmation de l’accusation selon laquelle il avait « délibérément cherché à mentir » au sujet des coups de pied et du Tasing de l’ancien sportif alors qu’il était allongé sur le sol.

Les jurés ont déjà entendu dire que l’analyse des données a montré que le Taser, qui a terrassé M. Atkinson lors de son troisième – et dernier – tir, se déchargeait pendant 33 secondes, plus de six fois plus longtemps que le timing par défaut.

Monk a en outre nié l’allégation de la Couronne selon laquelle il avait «exagéré» ses craintes lors de la rencontre et qu’il avait ensuite concocté séparément un faux récit avec un collègue junior, également présent ce soir-là, afin de justifier ce que les procureurs ont prétendu être un usage excessif de la force. .

Les jurés ont appris plus tôt que les coups de pied de Monk avaient été donnés avec suffisamment de force pour laisser des empreintes des lacets de sa botte droite sur le front de M. Atkinson.

Deux des premiers officiers de renfort sur les lieux étaient le PC Samuel Wright et le sergent Gemma Bridgwood, tous deux ayant précédemment témoigné qu’ils avaient vu Monk se tenir à côté de M. Atkinson, terrassé, avec sa botte reposant sur la tête de l’homme.

Mary Ellen Bettley-Smith et Benjamin Monk



Au cours du contre-interrogatoire, l’avocate de la Couronne, Alexandra Healy QC, a emmené Monk à cette partie de l’incident, en lui demandant : « Pourquoi avez-vous mis votre botte sur la tête de M. Atkinson lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux ? »

Monk a répondu : « L’agent de police et le sergent en ont fait mention mais c’est un souvenir que je n’ai pas.

Mme Healy a ensuite demandé: « Vous ne contestez pas leurs preuves à ce sujet? »

Ce à quoi Monk a répondu : « Non, ce sont des collègues policiers, absolument pas. »

Mme Healy a ensuite affirmé que Monk avait « délibérément cherché à mentir » au sujet des coups de pied et du Tasing de l’ancien sportif alors qu’il était allongé sur le sol.

Monk a répondu: « Absolument pas. »

L’officier, qui avait alors 14 ans d’expérience, est jugé aux côtés de sa collègue officier Mary Ellen Bettley-Smith, 31 ans, également son amant de l’époque.

Elle nie une accusation d’agression causant des lésions corporelles réelles, en utilisant sa matraque extensible pour cause de force sur M. Atkinson, qui avait également déjà joué pour Ipswich Town et Sheffield mercredi.

Atkinson a marqué lors de la victoire finale d’Aston Villa en Coupe de la Ligue contre Manchester United en 1994



La Couronne a en outre affirmé qu’après l’incident, lorsque Monk passait des nuits chez Bettley-Smith, le couple avait concocté un compte ensemble.

Mme Healy a demandé: « Vous et elle avez accepté de prétendre que M. Atkinson essayait de se lever afin de justifier votre et sa force excessive? »

« Absolument pas, » répondit Monk.

Elle a ajouté: « Je suggère, M. Monk, que vous ayez parlé à Miss Bettley-Smith des coups de pied – il est inconcevable que vous ne l’ayez pas fait, êtes-vous d’accord avec cela? »

« Non, je ne le fais pas, » répondit-il.

Mme Healy a déclaré: « Je suggère que vous ayez encouragé Mme Bettley-Smith à s’impliquer également dans l’attaque de M. Atkinson alors qu’il était à terre en disant » frappez-le « . »

Monk a répondu: « Je n’ai pas dit ces mots et je n’ai pas encouragé Ellie à le faire; elle a pris sa décision sur la base de ses propres observations de M. Atkinson. »

Mme Healy a poursuivi: « D’autres officiers sont arrivés sur les lieux, alors qu’elle (Bettley-Smith) faisait cela et que vous aviez le pied sur la tête.

« Je suggère que la raison pour laquelle vous vous êtes éloigné de la scène lorsque d’autres officiers sont arrivés est parce que vous avez réalisé que vous deviez vous calmer. »

Monk a répondu: « Je me suis éloigné de la scène parce que je pensais que j’allais mourir. »

Mme Healy a déclaré: « Vous aviez exprimé votre colère contre M. Atkinson d’une manière totalement non professionnelle et illégale. »

« Absolument pas, » dit Monk.

Mme Healy a ajouté: « Et quand d’autres officiers sont arrivés, vous deviez vous en débarrasser. »

« Non, » répondit Monk.

« Et lorsque vous avez pris conscience de la gravité des conséquences, vous avez réalisé que vous deviez présenter un bon compte rendu afin d’expliquer la force excessive que vous aviez utilisée », a déclaré Mme Healy.

Encore une fois, Monk a répondu: « Non. »

Le procès continue.