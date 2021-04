Un policier de Windsor accusé d’avoir pulvérisé du poivre de Cayenne sur un officier militaire noir et latino et de l’avoir forcé au sol en décembre a été licencié, selon son service de police.

Le lieutenant de l’armée Caron Nazario a intenté une action contre les policiers Joe Gutierrez et Daniel Crocker le mois dernier, et la vidéo des caméras corporelles des officiers et du téléphone portable de Nazario est devenue virale ces derniers jours.

La ville de Windsor a déclaré que Gutierrez avait été congédié à la suite d’une enquête immédiate.

«À l’issue de cette enquête, il a été déterminé que la politique du service de police de Windsor n’avait pas été suivie», selon le communiqué de presse. « Cela a abouti à des mesures disciplinaires, et les exigences à l’échelle du département pour une formation supplémentaire ont été mises en œuvre à partir de janvier et se poursuivent jusqu’à présent. »

Le gouverneur de Virginie, le procureur général, un membre du Congrès et la NAACP ont exprimé leur indignation face aux actions des policiers de Windsor.

Nazario demande 1 million de dollars plus des dommages-intérêts punitifs aux officiers, affirmant qu’ils ont violé ses droits constitutionnels.

Carl Tobias, professeur à la faculté de droit de l’Université de Richmond, a déclaré que les vidéos soulevaient la question de savoir si les policiers avaient réagi de manière excessive et utilisé plus de force que nécessaire.

Les vidéos « donnent l’impression que le lieutenant Nazario a un cas convaincant », a déclaré Tobias à USA TODAY.

Les agents ont déclaré dans le rapport de police qu’ils avaient arrêté le Chevrolet Tahoe de Nazario parce qu’il n’avait pas de plaque d’immatriculation arrière, bien que le rapport reconnaisse que les agents ont par la suite remarqué une plaque temporaire affichée dans la vitre arrière.

La vidéo montre les agents ordonnant à Nazario, qui était en uniforme, de sortir de son véhicule devant une station-service en levant les mains à travers la vitre du côté conducteur. Nazario a déclaré qu’il avait peur de sortir du SUV et a été bombardé de gaz poivré et forcé au sol. Nazario a été relâché sur les lieux et non inculpé.

« Bien que Nazario ait été choqué par la férocité de ces accusés et la possibilité très réelle que les accusés puissent l’assassiner parce qu’il ne pouvait pas se conformer à leurs demandes incohérentes, le lieutenant Nazario est resté calme, a gardé ses mains en dehors de la fenêtre et a continué à demander calmement les accusés pourquoi ils l’ont arrêté et pour expliquer ce qui se passait », indique le procès.

Gutierrez a dit à Nazario qu’il était « fixé pour monter la foudre, fils » – une référence à la chaise électrique.

Le procès dit que les officiers ont menacé de détruire la carrière militaire du lieutenant avec des accusations criminelles «sans fondement» s’il les dénonçait pour inconduite.

La vidéo de la scène « a capturé des images d’un comportement conforme à une tendance répugnante à l’échelle nationale des agents des forces de l’ordre, qui, croyant pouvoir agir en toute impunité, se livrent à des abus d’autorité non professionnels, discourtois, racistes, dangereux et parfois mortels ». costume dit.

Le procureur général Mark Herring a déclaré qu’il n’avait rien vu dans les vidéos qui justifie la façon dont les agents ont traité Nazario.

« Des incidents comme celui-ci sont inacceptables », a déclaré Herring dans un communiqué. « Alors que notre bureau continue de surveiller la situation, le service de police de Windsor doit être totalement transparent sur ce qui s’est passé pendant l’arrestation et sur ce qui a été fait en réponse. »

Windsor a une population d’environ 2 600 personnes et, selon son site Web, un corps de police de six membres. La police n’était pas disponible pour commenter dimanche, et le maire et les membres du conseil municipal n’ont pas répondu à une demande de commentaire de USA TODAY.

Gouverneur Ralph Northam dit sur Twitter que la rencontre était «troublante», appelant la police d’État à mener une enquête indépendante.

« Notre Commonwealth a fait un travail important sur la réforme de la police, mais nous devons continuer à travailler pour nous assurer que les Virginiens sont en sécurité lors des interactions avec la police », a-t-il déclaré dans un communiqué, qui invitait également Nazario à se réunir pour « un dialogue plus large sur la réforme dans notre pays ». . »

Le représentant Bobby Scott, D-Va., Dont le district comprend Windsor, s’est dit « horrifié » par la vidéo. Scott a noté que la région pleure toujours la mort de Donovan Lynch, qui a été tué par des agents à Virginia Beach le mois dernier alors que leurs caméras corporelles n’étaient pas activées.

Le NAACP local a déclaré qu’il ouvrait une enquête sur le département de police de Windsor.

La vidéo est la preuve « de ce que la NAACP a toujours dit », a déclaré la filiale de l’île de Wight dans un communiqué. « Il ressort de la vidéo que notre justice est toujours maltraitée par les policiers et nous sommes très inquiets. »

Le groupe a déclaré qu’il avait le soutien de l’État NAACP et d’autres responsables.

« S’il vous plaît, sachez que cela ne restera pas sans réponse », a déclaré le groupe. « Nous avons fini de mourir. Nous ne resterons pas en silence pendant que les droits civils d’un autre Afro-américain sont violés. »