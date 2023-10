Un policier accusé d’avoir kidnappé et agressé sexuellement huit hommes

Un ancien policier a été accusé d’avoir abusé de son pouvoir pour arrêter huit hommes et les agresser sexuellement.

Marcellis Blackwell, 34 ans, un officier qui travaillait pour la coopérative de police du comté du Nord dans le Missouri, a été inculpé de 21 chefs d’accusation fédéraux le 27 septembre pour des agressions sexuelles présumées entre novembre 2022 et juin 2023.

Seize de ces chefs d’accusation concernent la privation de droits sous couvert de la loi, ce qui signifie qu’il a volontairement privé une personne de ses droits sur son corps.

Les cinq autres chefs d’accusation l’accusent d’avoir modifié des dossiers dans le cadre d’une enquête fédérale.

L’officier basé à Saint-Louis aurait kidnappé les huit hommes à plusieurs reprises et aurait éteint sa caméra corporelle avant de « caresser leurs parties génitales » – parfois lorsqu’ils étaient menottés, a-t-il déclaré. déclaration du bureau du procureur du district oriental du Missouri, a lu.

Parallèlement à ces abus sexuels, il aurait également sodomisé un homme avec son doigt.

Une motion visant à maintenir M. Blackwell en prison jusqu’à son procès a déclaré qu’il « avait victimisé des personnes qui, selon lui, seraient moins susceptibles de dénoncer son comportement ».

Le procureur américain Sayler A Fleming a suggéré dans la déclaration que M. Blackwell avait enregistré les agressions sur son téléphone et que le FBI cherchait toujours à savoir s’il y avait d’autres victimes sur vidéo.

« La conduite alléguée dans l’acte d’accusation est inacceptable pour quiconque, mais elle l’est infiniment plus pour un policier et lorsqu’elle implique des victimes menottées et impuissantes », a déclaré M. Fleming.

« Nous n’enquêtons pas sur la violation invoquée par Blackwell pour arrêter ses victimes », a déclaré l’agent spécial en charge Jay Greenberg de la division Saint-Louis du FBI. «Nous nous concentrons sur l’abus de pouvoir présumé de Blackwell pour agresser sexuellement ses victimes. Notre objectif est de rendre justice aux victimes et de fournir des services aux victimes.

M. Blackwell a plaidé non coupable de son accusation initiale en juin, depuis lors, sept autres hommes se sont manifestés. (Coopérative de police du comté du Nord/Facebook)

Sept autres victimes ont dénoncé l’agression sexuelle qu’elles avaient subie après qu’un homme en ait parlé dans la presse.

C’était après qu’une des victimes ait affirmé que M. Blackwell avait touché ses parties génitales sans son consentement alors que ses mains étaient menottées dans le dos le 3 juin.

M. Blackwell a ensuite été arrêté le 7 juin et était à l’époque inculpé d’un chef d’accusation de sodomie ou de tentative de sodomie et était détenu sous caution de 500 000 $.

Il a plaidé non coupable et a démissionné de la police.

Au moment de l’arrestation initiale de M. Blackwell, le major de police Ron Martin a qualifié les allégations portées contre l’officier de « extrêmement décourageantes » et s’est engagé à ouvrir une enquête immédiate.