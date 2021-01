Un policier a été transporté d’urgence à l’hôpital après avoir été coincé entre deux voitures dans l’est de Sydney, souffrant d’horribles blessures à la jambe et au bras.

La police se trouvait dans un bloc d’unités sur Hollywood Avenue, à Bondi Junction, vers 21 h 50 samedi, lorsque l’incident s’est produit.

Le policier sortait de sa voiture avant qu’un autre véhicule n’essaye de sortir de l’allée étroite.

En conséquence, l’agent a été coincé entre sa voiture et l’autre véhicule et a été blessé au genou gauche, au mollet gauche et au poignet gauche.

Il a été transporté d’urgence à l’hôpital St Vincent alors que l’autre voiture partait.

La police affirme que les enquêtes sont toujours en cours.

Plus à venir.