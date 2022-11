Un policier à la retraite de Joliet a déclaré que la poursuite fédérale concernait le «racisme systémique» dans le service de police – Shaw Local

Un officier de police à la retraite de Joliet a déclaré que son procès qui avait abouti à un règlement de 200 000 $ qui n’irait qu’à ses avocats concernait le racisme systémique au sein du service de police, mais était également “une perte pour tout le monde”, en particulier les habitants de la ville qui, selon lui, ont payé les frais juridiques.

Lionel Allen a déposé sa plainte fédérale en 2018 pour discrimination raciale et représailles contre le chef de la police à la retraite de Joliet, Brian Benton, l’ancien chef adjoint de la police de Joliet, Marc Reid, qui était alors responsable des affaires internes, et la ville de Joliet.

L’affaire s’est terminée fin octobre avec un règlement de 200 000 $ qui a été signé par Allen, Benton, Reid et le directeur municipal de Joliet, James Capparelli, ce dernier ayant été le dernier à le signer le 21 novembre.

Allen ne recevra pas l’argent. Au lieu de cela, il ira à ses avocats du cabinet d’avocats Rapier et des cabinets d’avocats de Julie O. Herrera, selon le règlement obtenu par The Herald-News dans une demande de Freedom of Information Act le 22 novembre.

Le cabinet d’avocats Rapier recevra 186 500 $ et le cabinet d’avocats Herrera recevra 13 500 $. La ville de Joliet est censée émettre un chèque pour l’argent dans les 21 jours suivant le rejet complet de l’affaire par un juge fédéral, qui devrait avoir lieu d’ici le 15 décembre.

Les cabinets d’avocats de Julie O. Herrera avaient demandé de se retirer de l’affaire le 24 octobre 2019, affirmant qu’ils ne pouvaient pas «éthiquement ou efficacement» représenter Allen.

Allen a déclaré que son procès n’avait jamais été une question d’argent.

“Il s’agissait d’un changement dans le racisme systémique au sein du département de police de Joliet”, a déclaré Allen.

Benton, d’autre part, a déclaré: “Il n’y avait absolument aucune discrimination raciale de notre part.”

Dans une décision du 25 février, le juge américain Steven Seeger avait rejeté les allégations de discrimination raciale dans le procès d’Allen. Seeger n’a pas rejeté les allégations de représailles concernant un accord de dernière chance qui, selon Allen, lui avait été proposé par Benton en échange du retrait d’une accusation qu’il avait déposée auprès de la US Equal Employment Opportunity Commission.

Benton a déclaré que les avocats de la ville avaient contribué à la rédaction de cet accord de dernière chance.

Le chef de la police à la retraite de Joliet, Brian Benton, a été nommé défendeur dans l’affaire fédérale de 2018 de l’officier de police à la retraite de Joliet, Lionel Allen, alléguant des allégations de discrimination raciale et de représailles. (Eric Ginnard)

Allen a déclaré que l’affaire avait commencé en déclarant simplement qu’il n’aimait pas qu’un officier blanc fasse des blagues raciales. Il a dit qu’il n’avait pas été traité équitablement et il a allégué que les affaires internes du service de police avaient “fabriqué une accusation selon laquelle j’avais déposé une plainte contre un collègue, ce que je n’ai pas fait, et j’ai menti sur ce que je ressentais”.

« Cette affaire a été une perte pour tout le monde, en particulier pour les citoyens de Joliet qui ont payé la représentation légale de la ville au cas où ces six dernières années. Il serait intéressant de voir combien la ville a payé pour être représentée dans cette affaire. Je suis sûr que c’est bien plus que le règlement », a déclaré Allen.

Allen a dit: “Je suis juste content que ce soit fini.”

Allen a déclaré que le délai de six ans représentait le moment où il a déposé une plainte pour la première fois en 2016 contre la ville auprès de l’EEOC. Il a dit que les avocats de la ville avec Clark Baird Smith se sont alors impliqués dans son cas.

L’ancien chef adjoint de la police de Joliet, Marc Reid (à gauche), a été nommé défendeur dans le procès fédéral de 2018 de l’officier de police à la retraite de Joliet, Lionel Allen, alléguant des allégations de discrimination raciale et de représailles. Reid est assis à côté du maire de Joliet, Bob O’Dekirk, lors d’une réunion publique en 2019 où O’Dekirk a empêché The Herald-News de poser des questions sur la mort par balle d’un détective de la police de Joliet sur Bruce Carter, 38 ans. (Eric Ginnard)

Allen a déclaré qu’il avait compris que la ville de Joliet payait le règlement et non Benton ou Reid. Benton a déclaré qu’il ne paierait aucune partie du règlement.

Capparelli, Reid, les avocats d’Allen avec Rapier Law Firm et les avocats de la ville avec Clark Baird Smith n’ont pas répondu aux appels de la semaine dernière concernant l’affaire.

Lorsqu’on a demandé à Allen pourquoi il ne recevait aucune partie de l’argent du règlement, il a répondu : « C’est un règlement. Je vais en rester là.

Allen a pris sa retraite le 8 août 2019, environ huit mois après que le chef de la police à la retraite de Joliet, Al Roechner, l’ait recommandé pour licenciement.

Dans une lettre datée du 11 janvier 2019, Roechner a déclaré à Allen qu’il avait été reconnu coupable d’avoir enfreint les politiques du département lors d’un incident survenu en 2018 au cours duquel il avait été affecté à une formation de tir actif.

“Alors que vous étiez en état d’ébriété, vous n’étiez pas vêtu de votre uniforme du jour où vous vous êtes rendu en ville et avez conduit votre équipe à la gare principale à votre retour au travail”, indique la lettre de Roechner.

Les responsables de la ville ont décidé de garder Allen sur la liste de paie de la ville pendant des mois en attendant une audience du conseil des pompiers et de la police de la ville sur son licenciement recommandé. L’audience n’a jamais eu lieu avant la retraite d’Allen.