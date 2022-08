Un poisson qui se cache dans les fonds marins pour attraper sa proie fait parler Internet

Les mystères de la profondeur de la mer restent largement inconnus et intrigants pour la plupart d’entre nous. Les mers et les océans abritent une grande variété de créatures aquatiques, dont beaucoup ont des capacités et des attributs distincts. Nous savons tous que certaines créatures peuvent se camoufler, se fondant parfaitement dans l’environnement, pour rester presque invisibles aux proies qui s’approchent ou pour se cacher des prédateurs. Les caméléons et les grenouilles aquatiques sont connus pour être adeptes, cependant, une vidéo récente qui documente certaines créatures vivant dans les profondeurs de l’océan nous montre que certains poissons peuvent également faire la même chose avec finesse.

La poignée Twitter TansuYegen est connue pour partager des vidéos très intrigantes liées aux animaux et parfois d’autres choses intéressantes. Cette fois, la poignée Twitter a partagé une vidéo montrant comment un plus gros poisson s’est parfaitement camouflé sous du sable pour s’attaquer à un poisson plus petit sans méfiance.

La vidéo pourrait provenir des profondeurs de l’océan, bien que certains pensent qu’elle se trouve à l’intérieur d’un grand aquarium ou d’un grand aquarium. Le lieu reste inconnu. Dans la vidéo, on voit d’abord un hippocampe voltiger dans l’eau, près du lit recouvert de sable.

Bientôt, un petit poisson nage dans le cadre et tout d’un coup, on voit un poisson beaucoup plus gros émerger du sable et avaler le petit. Le fait étonnant est que le poisson s’était si bien camouflé dans le sable, changeant même la couleur de son corps en celle du sable, qu’il était impossible de le repérer avant qu’il ne saute.

La vidéo était sous-titrée “Camouflage parfait” et nous ne pouvions pas être plus d’accord. Le tweet a été retweeté plus de 12 000 fois et les gens ont été étonnés par la capacité fascinante du poisson. Cependant, certains ont également été amusés par le comportement indifférent de l’hippocampe après que le plus petit poisson a été avalé juste devant lui.

