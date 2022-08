Un poisson “monstre” chinois toujours porté disparu après que la ville a vidé le lac

Le poisson géant, estimé à au moins 27½ pouces de long, a été repéré pour la première fois à la mi-juillet par un habitant de Ruzhou, une ville enclavée ville du centre de la Chine. Les autorités locales l’ont identifié comme un alligator gar – un poisson d’eau douce en forme de torpille avec des dents acérées comme des rasoirs – et ont lancé une opération pour le capturer. Les responsables craignent que le poisson, dont l’origine est retracée il y a environ 100 millions d’années par des archives fossiles, n’attaque les humains.

Alors que la vidange touchait à sa fin mardi, les médias et les influenceurs chinois de TikTok se sont précipités sur le site pour avoir un aperçu du poisson. Une diffusion en direct du tabloïd public Chutian Metropolis Daily a attiré plus de 37 millions de téléspectateurs, alors que l’équipe de chasse installait des projecteurs et ratissait les flaques restantes avec des filets de pêche.