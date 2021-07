Un poisson-lune rare de 100 livres se lave à terre dans le nord de l’Oregon

La semaine dernière, un opah scintillant de 100 livres, également connu sous le nom de poisson lune, s’est échoué sur Sunset Beach, dans le nord de l’Oregon, au bord de la mer, aux États-Unis. Le poisson-lune de trois pieds et demi de long était une scène rare. Son corps était un mélange d’écailles argentées, rouge vif et orange, parsemées de taches blanches. Ses yeux avaient des reflets dorés. Le 14 juillet, lorsque les habitants ont informé les responsables du Seaside Aquarium de l’opah d’un mètre de long, ils ont été déconcertés de le voir.

Dans une publication sur Facebook, les responsables de l’aquarium ont déclaré que l’observation du poisson avait été signalée à 8 heures du matin (heure locale). La publication, faite le jour de la récupération, ajoutait en outre que si le poisson était rare dans la partie de l’Oregon; ce n’est pas du jamais vu. Les fonctionnaires ont appelé autant de personnes que possible pour offrir un aperçu du poisson d’apparence inhabituelle.

La directrice adjointe de l’aquarium, Tiffany Boothe, a déclaré aux médias qu’il s’agissait du premier poisson opah qu’elle avait vu sur une plage de la région. Bien qu’il ne soit pas encore clair comment il est mort, il semble qu’« il était près du rivage » lorsqu’il a rendu son dernier soupir.

Heidi Dewar, biologiste de recherche à la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Fisheries, a affirmé qu’il est rare de voir un opah de cette taille en Oregon, a rapporté le Washington Post. Ceux-ci peuvent atteindre jusqu’à six pieds de long et se trouvent généralement dans les eaux tropicales et tempérées, cependant, comme le changement climatique réchauffe les eaux dans le sud, la vie marine est obligée de chercher une évasion plus fraîche dans le nord.

Le Seaside Aquarium a révélé que les poissons seront congelés jusqu’au début de l’année scolaire et disséqués plus tard cette année dans l’espoir d’en savoir plus sur les espèces et l’étendue du changement climatique. L’aquarium s’associera au Columbia River Maritime Museum pour la recherche. Selon le directeur pédagogique du musée, Nate Sandel, un groupe scolaire « aura la chance de disséquer » le poisson-lune.

