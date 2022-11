Un poisson étrange avec des blessures rondes déconcerte les utilisateurs des médias sociaux

Une photographie virale montrant des marques de morsures circulaires inhabituelles sur le corps d’un thon donne la chair de poule aux gens. Le 29 octobre, Jason Moyce, qui s’appelle Trapman Bermagui sur les réseaux sociaux, un blogueur de renom, a mis en ligne une photo du poisson sur Facebook avec la légende “Serious cookie-cutter bites on this tuna”. Le poisson semblait avoir des blessures étranges qui étaient trop proches les unes des autres pour être des marques de morsures, trop arrondies pour être des marques de griffes et trop symétriques pour être accidentelles. Le ventre du poisson manquait au moins six morceaux de viande.

La photo a reçu plus de 1 000 likes et 150 commentaires depuis qu’elle a été partagée sur Facebook. Il y avait plusieurs commentaires sur le post avec un sac mélangé de réponses. Un utilisateur a écrit: “On dirait des piqûres de calmar.” Certains utilisateurs en ligne ont fait remarquer que l’image est tout droit sortie d’un “film d’horreur”, tandis qu’un utilisateur a dit, “comme s’il n’y avait pas assez de choses pour avoir peur dans l’eau”.

Le blogueur Moyce est bien connu pour avoir capturé des animaux inhabituels au large des côtes du sud-est de l’Australie, mais dans ce cas, ses partisans n’étaient pas seulement concentrés sur les morsures sur le corps du thon, mais étaient très curieux de savoir comment et ce qui avait causé les marques. Moyce s’est rendu dans la section des commentaires pour expliquer comment le requin à l’emporte-pièce mord sa proie avec une photo de sa bouche. “Ces gars-là survivent en se nourrissant de gros poissons et de mammifères. Une bouchée rapide et ils disparaissent », a-t-il commenté.

Moyce soutient qu’il s’agissait d’un requin à l’emporte-pièce, un type de requin qui grignote sa proie mais ne la tue pas. Le Miami Herald rapporte que les spécialistes pensent que les emporte-pièces sont l’un des requins «les moins connus» au monde et aussi parmi les plus étranges.

En 2019, les emporte-pièces, qui ne mesurent qu’environ 18 pouces de long, ont été à l’origine de trois attaques contre des personnes. Un emporte-pièce s’attache à sa victime avec ses lèvres puissantes, sort ses dents pour pénétrer dans la chair, se tord et découpe un morceau de viande parfaitement circulaire ou ovale.

