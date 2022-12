Un poisson aux “dents humaines” poursuit et attaque un plongeur lors d’une rencontre terrifiante

Il existe environ 40 espèces de balistes dans les eaux du monde, selon le National Geographic.

Le plus grand est le baliste de pierre, mesurant jusqu’à 3,3 pieds de long.

Ils sont souvent de couleurs vives et vivent dans des régions plus tropicales et subtropicales.

Et ils déterrent des proies, telles que des crabes et des vers, en battant les débris avec leurs nageoires et en les sablant avec de l’eau jaillissant de leur bouche.

Ils utilisent également des dents et des mâchoires très résistantes pour attraper les oursins, les retournant pour atteindre leur ventre, qui est armé de moins d’épines.

Les mâles sont connus pour être territoriaux et agressifs, chargeant les intrus et utilisant même leurs dents pour combattre les crabes et les oursins.

Parce qu’ils sont si attrayants et donc populaires, ils sont recherchés pour le commerce des aquariums.

Les pêcheurs rassemblent désormais des espèces menacées dans la nature tandis que les chercheurs s’efforcent d’élever des balistes en captivité afin que les populations sauvages soient plus susceptibles d’être laissées seules.