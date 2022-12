Un poisson aux “dents humaines” attaque un plongeur lors d’une rencontre terrifiante en Égypte

Une vidéo effrayante d’un baliste mordant la jambe d’un plongeur est devenue virale sur Internet. Dans la vidéo, on peut voir le poisson qui semble avoir des dentiers effrayants et des dents ressemblant à des humains prendre une morsure de la jambe du plongeur. Selon un rapport du Daily Star, le plongeur est identifié comme étant Alex Pikul et la vidéo semble provenir de sa session de plongée au large de Sharm El Sheikh en Égypte. L’homme de 31 ans était l’un des huit plongeurs lorsqu’il a été attaqué par l’être aquatique. Notamment, leur session de plongée a été dirigée par le propriétaire d’une entreprise de plongée sous-marine, à savoir Mar Hosted Trips Maira.

Apparemment, c’est un fort courant qui a changé le parcours des plongeurs et ils ont accidentellement atterri au sommet d’un nid d’œufs. L’un d’eux a ensuite été soudainement attaqué par un baliste, bien que la raison de l’attaque reste floue, les plongeurs supposent que cela pourrait être par peur pour sa progéniture. Après avoir lancé l’attaque, le baliste les a apparemment également poursuivis pendant un certain temps. Pikul, dont la jambe a été mordue par l’être aquatique, ne l’a pas vu venir.

Il a supposé être en clair mais tout à coup tout a changé. “Je (pensais que j’étais) en clair parce que le baliste a nagé, alors je me suis retourné et j’ai nagé en suivant le reste du groupe, mais tout d’un coup, il m’a mordu la jambe”, a-t-il déclaré au portail.

Dans le vidéo, on entend le plongeur hurler de douleur après avoir été mordu par le poisson. Tout en expliquant la sensation douloureuse, Pikul a révélé qu’il pensait que le poisson aurait pu gratter une couche de sa peau et que le site de la blessure saignerait. “La façon dont je l’ai ressenti, j’ai pensé que cela aurait probablement cassé la peau et que je saignerais – vous pouvez m’entendre crier des jurons sous l’eau”, a-t-il ajouté.

Notamment, les espèces de poissons sont considérées comme «de mauvaise humeur» lorsqu’elles gardent des nids et Alex Pikul l’a appris à ses dépens. Bien que difficile, la séance de plongée est devenue la préférée de Pikul. Il a expliqué qu’il n’avait aucune rancune envers les poissons attaquants.

