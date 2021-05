«  Un poison pour la cohésion sociale  »: le rapport sur la richesse du gouvernement allemand montre que la disparité entre riches et pauvres se «  solidifie  »

Une tendance à long terme de la pauvreté a été «Solidifier» en Allemagne au cours des dernières décennies, indique le sixième rapport sur la richesse et la pauvreté publié par le ministère du Travail et des Affaires sociales.

La probabilité qu’une personne vivant actuellement dans la pauvreté «Serait encore pauvre dans cinq ans est passé de 40 à 70 pour cent depuis la fin des années 80», dit le document, publié mercredi.

Pendant ce temps, les 10% les plus riches de la société allemande détiennent près de 64% du total des actifs nets du pays – encore plus que ce qui avait été supposé auparavant, admet le rapport, ajoutant que l’écart entre les riches et les pauvres continue de se creuser.

Le gouvernement allemand prépare un rapport détaillé sur la richesse et la pauvreté tous les quatre ans pour donner un aperçu de la situation sociale. Le dernier document devait être publié en 2020 mais a été retardé pour inclure une analyse de l’impact de la pandémie de Covid-19.

Malgré les mauvaises nouvelles, le gouvernement pense que les choses ne sont pas aussi mauvaises qu’elles pourraient le paraître.

«Les salaires ont augmenté et l’emploi a augmenté», Le ministre des Affaires sociales, Hubertus Heil, a déclaré dans un communiqué, ajoutant que les salaires des salariés les plus modestes « ont le plus augmenté ces dernières années. »



Heil a admis, cependant, qu’il y a «Trop peu de possibilités d’avancement pour les chômeurs de longue durée et les personnes qui ont des emplois précaires.» Il a ajouté que beaucoup considèrent la société allemande comme «Très polarisé» et a dit qu’il incombait au gouvernement de «Renforcer la cohésion sociale.»

Il a nié que l’Allemagne soit un «Société en déclin» et a dit que la majorité des citoyens «Vivre dans des situations sociales stables», ajoutant qu’il y avait encore de nombreuses bonnes opportunités « Pour une promotion du milieu vers le haut. »

Les détracteurs du gouvernement pensent que les statistiques sont manipulées pour masquer un pire écart de richesse en Allemagne. Berlin considère que toute personne gagnant moins de 60% du salaire net médian est pauvre. Dans l’Allemagne moderne, c’est toute personne qui gagne 1 176 € (1 419 $) par mois ou moins. Cependant, ceux qui ne gagnent qu’environ trois fois plus, 3 900 € (4 707 $), sont considérés comme riches.

Cette approche est trompeuse, selon Christoph Butterwegge, analyste politique et ancien professeur à l’université de Cologne. Butterwegge, lui-même membre du comité consultatif du rapport, soutient que la richesse est signalée «Très imprécis» et que l’inégalité est délibérément dissimulée puisque ceux qui tombent dans le « riche » Cette catégorie comprend à la fois des familles assez aisées et des multimilliardaires comme le propriétaire de la chaîne de supermarchés Lidl, Dieter Schwarz.

Il n’y a pas d’analyse de la relation structurelle entre la pauvreté et la richesse, la relation causale entre les bas salaires et les profits élevés, a déclaré l’analyste.

Joachim Rock, chercheur et chef du département du travail du Paritaetische Wohlfahrtsverband, l’une des plus grandes associations caritatives d’Allemagne, a appelé le rapport «Un témoignage de la pauvreté et des inégalités.»

«La richesse est très inégalement répartie: la moitié la plus riche de la population détient 99,5% des actifs», Rock a déclaré à Deutsche Welle. Il a également contesté les affirmations du ministre du Travail sur les progrès de la lutte contre la pauvreté et a critiqué les politiques sociales des gouvernements successifs de la chancelière Angela Merkel depuis 2005.

«Les réformes sociales entrées en vigueur en 2005 y ont largement contribué: en 1995, seuls 15% des chômeurs vivaient dans la pauvreté, en 2005, il était déjà supérieur à 35% et, en 2015, près des deux tiers». dit-il, ajoutant que «Les inégalités en Allemagne ont considérablement augmenté au cours des 16 dernières années.»

Le rapport a également fait l’objet de critiques sévères de la part des partis d’opposition de gauche, avec le chef de faction parlementaire des Verts, Katrin Goering-Eckardt, appelant l’écart croissant entre les riches et les pauvres un «Poison pour la cohésion sociale».

