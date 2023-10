« Un point d’inflexion » : les socialistes démocrates se chamaillent sur le conflit israélo-palestinien

Les Socialistes Démocrates d’Amérique subissent les conséquences des déclarations faites sur les attaques terroristes en Israël et d’un rassemblement pro-palestinien du DSA à New York après les attaques, avec plusieurs responsables démocrates dénonçant le groupe.

Les Socialistes Démocrates d’Amérique (DSA) se disputent publiquement après qu’un rassemblement des Socialistes Démocrates de New York (DSA de New York) dimanche en soutien à la Palestine ait conduit à la condamnation de l’intérieur du groupe et de la part de nombreux responsables fédéraux, étatiques et locaux.

Les Socialistes Démocrates et Démocrates de tout le pays ont condamné le rassemblement du DSA à New York suite à une attaque terroriste de masse en Israël qui a tué plus de 1 000 personnes, et les socialistes démocrates ont également condamné les déclarations faites par la section nationale et les sections locales concernant le conflit. La représentante démocrate de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, a condamné le rassemblement pro-palestinien du DSA à New York, et la représentante démocrate du Michigan, Shri Thanedar, a renoncé à son adhésion dans un communiqué mercredi, affirmant qu’il « ne peut plus s’associer à une organisation peu disposée à dénoncer le terrorisme ». (EN RELATION : BLM Chicago supprime le tweet de Paraglider, mais double son soutien au Hamas et à la Palestine)

« Les principaux membres du DSA n’ont montré aucune sympathie pour les victimes innocentes du terrorisme barbare du Hamas, alors que les adultes présents dans la salle ont réalisé que ce n’était une voie viable pour aucun parti politique aux États-Unis », David Greenfield du Met Council, une organisation juive à but non lucratif, dit Politique.

Le rassemblement du DSA de New York a non seulement suscité des critiques de la part des membres du DSA, mais également de la part de responsables démocrates de l’État et du gouvernement fédéral de New York, tels que le gouverneur. Kathy HochulRép. Hakeem Jeffries et maire de la ville de New York Éric Adams. Suite aux critiques, le DSA de New York est revenu sur son rassemblement dans un communiqué.

« Nous comprenons pourquoi beaucoup, y compris nos alliés, ont été choqués par le timing et le ton de ce message dans un moment de profonde peur et de chagrin. Nous sommes désolés de la confusion provoquée par notre message et de ne pas avoir explicité nos valeurs. Nous sommes également préoccupés par le fait que certains ont choisi de se concentrer sur un rassemblement tout en ignorant les causes profondes de la violence dans la région, l’escalade des violations des droits de l’homme par le gouvernement d’extrême droite de Netanyahu », a déclaré le DSA de New York. a écrit.

Plusieurs responsables au niveau de l’État et au niveau local se sont également prononcés contre les déclarations faites par les sections locales du DSA.

Approuvé par DSA Nithya Raman, membre démocrate du conseil municipal de Los Angeles dénoncé a déclaré mardi le DSA, affirmant que la déclaration de l’organisation nationale « ne tenait pas compte des horreurs commises par le Hamas ».

Deux responsables démocrates de New York, la sénatrice Julia Salazar et la membre de l’Assemblée Emily Gallagher, ont publié un communiqué conjoint. déclaration se retirer du rassemblement du NYC DSA.

« Il y a eu des rassemblements à New York ce week-end en réponse à la violence en Israël, dont certains n’ont pas d’abord reconnu la peur, le chagrin, la mort et la destruction qui se produisaient », ont-ils écrit dans le communiqué.

« Nous n’avons pas participé ni promu ces rassemblements ou actions. Nous sommes troublés d’entendre des déclarations de personnes présentes qui minimisent ou justifient les morts civiles et l’impact dévastateur des violences commises en Israël », ont-ils poursuivi.

Les Socialistes Démocrates de San Francisco (DSA) ont publié lundi une déclaration en faveur de la Palestine.

« L’oppression violente produit inévitablement de la résistance. Les socialistes soutiennent le droit du peuple palestinien et de tous les peuples à résister et à lutter pour leur propre libération. Les événements de ce week-end ne sont pas différents. La décolonisation est la seule voie vers la paix », déclare le DSA de San Francisco. a écrit.

« Cette déclaration du DSA SF est horrible et encore pire que la déclaration nationale du DSA », a déclaré le sénateur démocrate de l’État de Californie, Scott Wiener. tweeté.

« Il y a un point d’inflexion qui se produit actuellement », a déclaré Greenfield à Politico.

Le DSA et le DSA de New York n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de la Daily Caller News Foundation.

