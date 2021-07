Un point de selfie construit à Meerut d’UP pour augmenter le moral des athlètes olympiques

Il y a beaucoup d’anticipation et d’excitation dans tout le pays alors que le contingent olympique indien est prêt à s’envoler pour Tokyo pour les jeux. Afin d’enthousiasmer encore plus les joueurs, les murs du stade Kailash Prakash de Meerut ont été peints avec les images et les exploits de plusieurs anciens olympiens. Il y a aussi un point de selfie où « Jai Hind » a été écrit en gras car plusieurs joueurs de l’ouest de l’Uttar Pradesh représenteront le pays dans les jeux cette année.

Saurabh Choudhary de Meerut (tir), Priyanka Goswami (Race Walker), Anu Rani, Vandana Kataria et plusieurs para-athlètes donnent beaucoup d’espoir non seulement à la région mais aussi au pays. Afin de remonter le moral de ces sportifs, des dispositions particulières ont été prises à Meerut avec ce point selfie. Lorsque Garima Choudhary est arrivé sur place, la frénésie de la foule a explosé et l’ambiance était très positive qui ne manquera pas de se frotter aux joueurs.

Non seulement cela, sur les murs, il y a eu des noms peints d’athlètes qui ont fait la fierté du pays. Selon les autorités régionales, cela contribuera à renforcer la confiance des athlètes olympiques. Tir, athlétisme, badminton, wushu, kabaddi, tir à l’arc, cricket, lutte, boxe et plusieurs autres disciplines ont été présentés sur les murs avec des joueurs qui ont rendu la région et le pays fiers de leurs exploits.

