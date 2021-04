La Chine a infligé une amende record de 2,8 milliards de dollars au géant de l’internet Alibaba ce mois-ci pour pratiques anticoncurrentielles, a ordonné une refonte de sa société financière sœur et a averti les autres entreprises technologiques de respecter les règles de Pékin. Désormais, la Commission européenne envisage de dévoiler des réglementations de grande envergure pour limiter les technologies basées sur l’intelligence artificielle. Et aux États-Unis, le président Biden a empilé son administration avec des trustbusters qui se sont attaqués à Amazon, Facebook et Google. Partout dans le monde, les gouvernements agissent simultanément pour limiter le pouvoir des entreprises technologiques avec une urgence et une ampleur qu’aucune industrie n’avait connue auparavant. Leur motivation varie. Aux États-Unis et en Europe, il est préoccupant que les entreprises de technologie étouffent la concurrence, répandent la désinformation et érodent la vie privée; en Russie et ailleurs, il s’agit de faire taire les mouvements de protestation et de resserrer le contrôle politique; en Chine, c’est l’un des deux.

Alors que les nations et les entreprises technologiques se battent pour la primauté depuis des années, les dernières actions ont poussé l’industrie à un point de basculement qui pourrait remodeler le fonctionnement de l’Internet mondial et changer les flux de données numériques. L’Australie a adopté une loi pour forcer Google et Facebook à payer les éditeurs pour les actualités. La Grande-Bretagne crée son propre régulateur technologique pour contrôler l’industrie. L’Inde a adopté de nouveaux pouvoirs sur les médias sociaux. La Russie a limité le trafic de Twitter. Et le Myanmar et le Cambodge ont mis en place de larges restrictions Internet.

La Chine, qui avait laissé ses entreprises technologiques libres de concurrencer et de se consolider, a resserré les restrictions sur la finance numérique et a affiné une loi antimonopole à la fin de l’année dernière. Cette année, il a commencé à contraindre les sociétés Internet comme Alibaba, Tencent et ByteDance à promettre publiquement de suivre ses règles contre les monopoles. «Il est sans précédent de voir ce genre de lutte parallèle à l’échelle mondiale», a déclaré Daniel Crane, professeur de droit à l’Université du Michigan et expert antitrust. La confiance américaine envers les entreprises sidérurgiques, pétrolières et ferroviaires au XIXe siècle était plus limitée, a-t-il déclaré, tout comme la réponse réglementaire à la crise financière de 2008.