Un point chaud touristique prend des mesures d’urgence drastiques après une attaque à la grenade dans une discothèque et une vague de criminalité

Les autorités péruviennes ont déclaré lundi un nouvel état d’urgence dans la capitale nationale à la suite d’une hausse de la criminalité qui représente une nouvelle crise pour un gouvernement qui n’a pas encore véritablement été établi.

Cette mesure, qui entre en vigueur mardi, répondra à la nécessité « d’une présence immédiate et d’urgence des forces de l’ordre » dans trois localités et portera « des coups forts » à la criminalité, a déclaré le président du Conseil des ministres lors de la réunion de lundi. session.

La déclaration la plus récente s’applique à deux districts de Lima et à un district de Talara, une ville située dans le nord-ouest du pays, près de la frontière avec l’Équateur. La nouvelle déclaration suspend un certain nombre de droits civils, tels que l’inviolabilité du domicile et la liberté d’entrer dans des réunions sociales sans préavis.

Les autorités ont voté en faveur de la nouvelle mesure après une attaque contre une discothèque au cours de laquelle un inconnu a lancé une grenade sur la foule, blessant 10 personnes. Les médias locaux ont attribué l’attaque à un « groupe dédié à l’extorsion ».

La présidente péruvienne Dina Boluarte, lors d’un discours à la télévision d’État, a déclaré que la déclaration permettrait aux autorités d’opérer « dans le cadre juridique dont disposent les deux institutions », a rapporté TeleSur. Boluarte a assisté virtuellement à la réunion des ministres, puisqu’elle est à New York pour participer à la semaine de haut niveau des Nations Unies avec l’Assemblée générale.

Au lieu de cela, le Premier ministre du pays, Alberto Otarola, a présidé la réunion et a confirmé la décision, affirmant que la nouvelle déclaration permettra à la police nationale de mettre en œuvre « l’ordre intérieur » avec « le soutien stratégique et les moyens critiques dont disposent les forces armées ».

Les nouvelles mesures ne parviennent pas à accorder tous les pouvoirs de maintien de l’ordre à l’armée, comme l’a fait le président salvadorien Nayib Bukele afin de freiner de manière significative la criminalité endémique et la violence des gangs dans son pays. Certains députés de droite péruviens ont néanmoins exhorté Boluarte à prendre de telles mesures.

Les signalements de délits au Pérou ont culminé à plus de 160 000 en 2022, contre un peu plus de 120 000 en 2021, selon le bureau des plaintes du pays. Le Pérou continue de s’avérer une destination populaire pour les touristes américains, avec près d’un demi-million de personnes visitant le pays en 2022 et constituant la source de visiteurs la plus importante du pays, la majeure partie des touristes venant par ailleurs de pays voisins tels que le Chili, l’Équateur et Colombie, selon Statista.

Boluarte a publié plusieurs déclarations d’urgence depuis son entrée en fonction et elle a eu du mal tout au long de son mandat à obtenir le soutien du public. En fait, deux des déclarations d’état d’urgence émises par le Pérou au cours de l’année écoulée visaient à aider à contrôler les manifestations contre le régime de Boluarte.

Les troubles ont été déclenchés après l’arrestation et la destitution du président de l’époque, Pedro Castillo, après que celui-ci ait illégalement déclaré qu’il dissoudrait le congrès péruvien avant une tentative visant à le destituer par un vote en raison de plusieurs enquêtes de corruption ouvertes contre lui.

Les législateurs ont nommé Boluarte afin d’annuler la déclaration de Castillo, mais beaucoup au Pérou considéraient Castillo comme « l’un des nôtres » et ont immédiatement désapprouvé la nomination de Boluarte. Sa décision d’utiliser les autorités pour réprimer les manifestations n’a fait que provoquer des violences, avec des dizaines de morts dans des affrontements entre manifestants et policiers au cours des six mois suivants.

La dernière déclaration de Boluarate en réponse aux troubles politiques a eu lieu en juillet après que le Congrès a refusé d’organiser des élections anticipées, une démarche qui aurait apaisé les manifestants.

Reuters a contribué à ce rapport.