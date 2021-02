Un poignard du métro accusé de meurtre après avoir été arrêté alors qu’il était «  couvert de sang  »

Un poignard du métro qui a tué deux sans-abri et en a frappé deux autres au cours d’une violente virée de 14 heures a été accusé de meurtre après avoir été arrêté alors qu’il était couvert de sang.

Rigoberto Lopez, 21 ans, a été placé en garde à vue samedi soir à W. 186th St et Audubon Avenue à Washington Heights, selon le New York Daily News.

Des sources policières ont déclaré que Lopez, qui souffre de maladie mentale, a été accusé dimanche de meurtre et de tentative de meurtre après avoir avoué toutes les attaques.

Lopez aurait été arrêté dans l’Upper Manhattan, à quelques pâtés de maisons de l’endroit où le déchaînement sanglant a commencé et placé en garde à vue au 34e arrondissement de Washington Heights.

Les coups de couteau mortels ont eu lieu aux extrémités opposées de la ligne de métro A, qui relie la section Inwood de l’Upper Manhattan à Rockaway, dans le Queens.

Le commissaire du NYPD, Dermot Shea, a annoncé samedi qu’une « vague » de 500 policiers supplémentaires pour le bureau de transport du département serait immédiatement déployée dans la ville.

Rigoberto Lopez (photo), 21 ans, souffrant de maladie mentale, a été accusé dimanche de meurtre et de tentative de meurtre après avoir avoué toutes les attaques.

La police patrouille dans une station de métro de Brooklyn

Lors d’une conférence de presse samedi, la police a déclaré aux journalistes que la violente série de coups de couteau avait commencé vers 11 h 20 vendredi.

C’est à ce moment-là qu’un homme de 67 ans a été poignardé par un assaillant à la station de métro de la ligne A 181st Street.

La victime devrait survivre, selon la police.

Il a déclaré aux flics que son agresseur avait crié « Je vais te tuer », avant d’être poignardé au genou droit et à la fesse gauche, a rapporté le New York Post.

La prochaine attaque a eu lieu avant minuit, lorsque les autorités ont trouvé un homme poignardé à mort dans son siège dans le train A à la gare de Mott Avenue à Far Rockaway, dans le Queens.

La victime est décédée des suites de coups de couteau au cou et au torse. Il a été déclaré mort sur les lieux.

À peine deux heures plus tard, une femme de 44 ans a été retrouvée inconsciente après avoir été poignardée alors qu’elle conduisait le train A à la 207th Street Station dans l’Upper Manhattan.

La femme a été transportée d’urgence dans un hôpital voisin, où elle a été déclarée morte.

Quelques minutes plus tard, un homme de 43 ans a été poignardé au hasard à la station de métro A sur West 181st Street à Manhattan.

L’homme a été transporté d’urgence à l’hôpital où il est répertorié dans un état stable.

La police patrouille samedi dans le métro de la ligne A à destination d'Inwood, après que le NYPD ait déployé 500 agents supplémentaires dans le système de métro

La police est vue samedi sur la ligne A de métro à destination d'Inwood à la recherche du slasher du métro

Un homme a été retrouvé poignardé à mort vendredi avant minuit à la station de métro Mott Avenue Beach dans la section Far Rockaway du Queens – la pointe sud de la ligne de métro A. La station a été fermée pendant que la police enquête

La frénésie de coupures a déclenché une chasse à l’homme massive et un tollé pour des métros plus sûrs.

Des agents ont été vus patrouiller dans les stations de métro de la ville à la recherche de Lopez avant son arrestation.

Le NYPD prévoit de déployer 865 agents supplémentaires pour patrouiller dans le métro lundi.

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, il y a eu une augmentation des incidents violents à l’intérieur des stations de métro en grande partie désolées alors que le nombre d’usagers a chuté en raison de la peur d’être infecté.

Les travailleurs du transport en commun ont exigé que le programme de métro de 24 heures soit repris après que plusieurs personnes ont signalé avoir été agressées pendant la nuit lorsque les trains sont arrêtés pour le nettoyage du COVID-19.

Le syndicat représentant les travailleurs de la Metropolitan Transportation Authority qui exploitent les bus et les métros publics de la ville est agressé, harcelé, craché et, dans les cas graves, a failli être tué par des assaillants dans des stations largement vides.

En novembre, le département de police de New York a déclaré qu’il ajouterait environ 200 flics à ses patrouilles dans les stations de métro après une série d’incidents inquiétants.

Noel Quintana, 61 ans, se trouvait dans un métro de Manhattan qui l’emmenait au travail à Harlem mercredi dernier lorsqu’un attaquant inconnu a donné un coup de pied dans son sac, puis a fouetté un cutter et lui a donné une coupe au visage d’une oreille à l’autre.

Jeudi dernier matin, une autre femme a été poussée devant un train à la gare Union dans le Lower Manhattan.

La femme, dans la quarantaine, a miraculeusement survécu en roulant entre les voies alors que le train passait au-dessus d’elle.

Des agents de la police de New York patrouillent samedi dans la station Jay Street Metro Tech à Brooklyn, à la recherche du slasher du métro présumé

Le commissaire de police Dermot Shea s'adresse aux médias sur les récents crimes commis dans le métro au siège du NYPD à New York samedi

Un suspect, Aditya Vemulapati, a été détenu sur les lieux par des travailleurs des transports en commun et est accusé de tentative de meurtre, d’agression criminelle et de mise en danger imprudente. Sa dernière adresse connue est au Michigan et on pense qu’il est sans abri.

Selon le NYPD, il y a eu 16 incidents de poussée de métro en 2019. Jusqu’à présent cette année, il y en a eu autant.

La veille de Noël, Narinder Kumar, 70 ans, un agent de la station MTA, a été poussé sur les voies du métro à l’arrêt de métro Nassau Avenue G à Brooklyn vers 3 heures du matin.

Kumar a eu la chance d’être en vie même s’il a subi une fracture à la colonne vertébrale et des blessures à la tête. Heureusement, il a raté le troisième rail électrifié.

L’agresseur présumé, Jhonathan Martinez, 27 ans, essayait de monter dans l’un des trains, qui ne sont disponibles que pour les premiers intervenants et les travailleurs des transports en commun pendant la nuit.

Martinez a été accusé d’agression, de harcèlement et de mise en danger imprudente.

Le 5 août, Reggie Frazier, père de trois enfants qui a perdu sa fille de 21 ans l’année dernière à cause du COVID-19, balayait la station de métro Dyckman Street dans la section Inwood de l’Upper Manhattan vers 2 h 15 – plus plus d’une heure après l’arrêt des derniers trains pour la journée.

« Yo, mec, pas de train après 1h du matin », a déclaré Frazier, 61 ans, à un homme qui s’est promené dans la gare, selon THE CITY.

Selon Frazier, l’homme a répondu: « Ferme-la, je vais te frapper au visage. »

«J’ai dit:« Je ne veux pas me battre contre toi, mec, je suis au travail », a déclaré Frazier à The City. «Mais il a attrapé une caisse et a commencé à se balancer.

L’homme a attaqué Frazier avec une caisse de lait. Alors que Frazier tentait de s’échapper, il s’est déchiré un tendon au genou droit. Depuis ce jour, il n’est pas retourné au travail.

«Je n’ai pas été assermenté dans ce travail pour prendre des coups», a-t-il déclaré.

L’homme identifié comme l’agresseur de Frazier, Ramon Garrido, 36 ans, a été arrêté et inculpé.

Alexander Jaiserie, un opérateur de train MTA âgé de 23 ans, a déclaré à THE CITY que lui et un conducteur avaient été agressés tôt le matin du 10 juillet après que leur train n ° 7 vide soit arrivé à la gare de Flushing-Main Street dans le Queens.

«En quittant Willets Point, nous avons entendu parler d’une personne perturbée causant des problèmes à Flushing Main et d’une demande à la police de venir au poste», a-t-il déclaré.

«Nous savions donc qu’il y avait quelqu’un qui causait des problèmes et d’en être conscients.

Selon Jaiserie, un homme sur le quai l’a empêché et la conduite de quitter la première voiture du train.

Alors qu’ils essayaient de marcher entre les voitures de métro, l’homme a bondi. Il s’est ensuite jeté à nouveau sur les deux travailleurs du transport en commun alors qu’ils émergeaient sur la plate-forme.

L’homme s’est enfui et personne n’a été inculpé.

Les crimes dans le métro ont diminué de plus de 50% jusqu’à présent en 2021 par rapport à la même période de l’année dernière – mais le nombre d’usagers a baissé d’environ 70% pendant la pandémie, ce qui suggère que le taux de criminalité par passager a peut-être augmenté.