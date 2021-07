Un poignard de Slender Man, 19 ans, sera LIBÉRÉ d’un établissement psychiatrique 7 ans après l’attaque au couteau d’une amie pour « faire plaisir » à un méchant d’horreur

L’adolescente qui a poignardé son camarade de classe dans une attaque au couteau frénétique pour apaiser le personnage d’horreur fictif Slender Man va être libéré après qu’un juge du Wisconsin l’a libérée d’un établissement de santé mentale sept ans après l’horrible attaque.

Anissa Weier, 19 ans, qui a purgé 3 ans et demi d’une peine de 25 ans à l’Institut de santé mentale Winnebago à Oshkosh, a convaincu le juge de la laisser retourner dans la société après avoir juré qu’elle « ne redeviendrait plus jamais une arme ».

Un juge du Wisconsin a ordonné la libération d’Anissa Weier, 19 ans, qui n’a purgé que 3 ans et demi d’une peine de 25 ans à l’Institut de santé mentale Winnebago à Oshkosh. Crédit : Fox6

Payton Leutner avait 12 ans lorsqu’elle a survécu à 19 coups de couteau par deux camarades de classe qui l’ont attirée dans un parc du Wisconsin Crédit : ABC

Deux camarades de classe, Weier et Morgan Geyser ont fantasmé sur un monstre fictif appelé Slender Man et ont laissé leur victime ensanglantée le rechercher

Weier ne rentrera pas encore chez lui.

Le juge du circuit du comté de Waukesha, Michael Bohren, a ordonné jeudi à l’État de définir les conditions de libération pendant 60 jours – et elle restera à l’hôpital psychiatrique jusqu’au 10 septembre, selon l’Associated Press.

Dans sa lettre de novembre au juge Bohren – qui a rendu sa peine initiale – Weier a fait des déclarations pour influencer le juge à lui rendre sa liberté, affirmant qu’elle avait tourné le dos à la violence.

« J’ai juré après mon crime que je ne redeviendrais plus jamais une arme, et j’ai l’intention de tenir ce vœu », peut-on lire.

«Je déteste mes actions (le jour de l’attaque), mais après d’innombrables heures de thérapie, je ne me déteste plus pour elles.

Initialement, lorsque Weier a demandé une libération anticipée du juge, elle devait être surveillée par le ministère des Services de santé jusqu’à l’âge de 37 ans. Crédit : ABC

« En demandant au tribunal une libération conditionnelle, je ne dis PAS que j’en ai terminé avec mon traitement. Je dis que j’ai épuisé toutes les ressources disponibles à l’Institut de santé mentale de Winnebago.

« Si je veux devenir un membre productif de la société, j’ai besoin de faire partie de la société. »

« Je comprends la nature de l’affaire, évidemment, mais aussi la nature des aspects procéduraux de l’affaire en ce qui concerne les rapports et la façon de les présenter », a déclaré Bohren au moment où il a reçu le plaidoyer de clémence émotionnelle.

À l’époque, les perspectives de libération de Weier impliquaient d’être strictement surveillées par des membres supérieurs du ministère des Services de santé jusqu’à ce que sa condamnation arrive à maturité et qu’elle atteigne l’âge de 37 ans.

Weier a poussé Geyser à poignarder Leutner 19 fois dans les jambes, les bras et le ventre avec un couteau de cuisine volé dans sa cuisine

Weier et son amie Morgan Geyser ont toutes deux été condamnées pour avoir attiré Payton Leutner, 12 ans, dans un parc de Waukesha à la suite d’une soirée pyjama en mai 2014, puis avoir poignardé l’enfant 19 fois dans les jambes, les bras et l’estomac avec un couteau pris dans sa cuisine. .

Leur attaque tranchante est née d’une obsession pour la tradition Internet d’un monstre fictif dégingandé connu sous le nom de Slender Man.

C’est Geyser qui a brandi le couteau de cuisine pendant que Weier l’a encouragée lors d’un jeu de cache-cache macabre.

Le couple croyait qu’ils protégeraient leurs familles d’être tués par Slender Man et deviendraient ses serviteurs s’ils attaquaient Leutner.

Weier et Geyser ont laissé Leutner saigner alors qu’ils s’aventuraient dans l’espoir de trouver le Slender Man.

Dans une lettre de novembre dans le cadre de sa pétition pour obtenir sa libération de l’hôpital psychiatrique, Weier a juré « après mon crime que je ne redeviendrais plus jamais une arme, et j’ai l’intention de tenir ce vœu ». Crédit : AP : Presse associée

« Ils m’ont dit de m’allonger par terre et de me cacher, mais c’était une ruse », a-t-elle déclaré lors d’une interview à 20/20.

Leutner a réussi à se remettre sur ses pieds, en attrapant des arbres pour se soutenir, et en titubant hors des bois sur un bord d’herbe à côté d’une route.

Quelques minutes plus tard, un cycliste la croisa et appela le 911.

Lors du procès de 2017, Geyser et Weier ont été déclarés « non coupables en raison d’une maladie mentale ou d’un défaut » et envoyés dans des établissements psychiatriques pendant un certain temps jusqu’à « la résolution complète des symptômes », ce qui signifie qu’ils étaient éligibles à une libération anticipée si le traitement s’avérait être en train de travailler.

Geyser a été condamnée à 40 ans dans un établissement de santé mentale pour son rôle dans l’attaque.

À l’époque, la fenêtre permettant à l’un des agresseurs de Leutner de se libérer n’était pas bien réglée avec ses parents.

« Leur décision oblige notre famille à revivre cet horrible crime tous les six mois en se demandant s’ils seront libérés », ont-ils déclaré dans un communiqué après la condamnation de Geyser et Weier.

« La libération potentielle d’un agresseur qui a planifié et exécuté méthodiquement une attaque au cours de laquelle notre petite fille a été poignardée 19 fois met la communauté et notre famille en danger. »

La réplique de la survie à l’attaque au couteau de la paire n’a jamais cessé pour Leutner.

Tellement ébranlée par le mal qui lui a été fait, Leutner a confié dans son interview 20/20 que pendant cinq ans, elle a dormi dans le lit de sa mère et a quand même caché une paire de ciseaux cassés sous son lit « au cas où ».