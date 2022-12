“Un poids a été levé”: une nouvelle loi permet aux jurés de partager les détails des délibérations du procès avec les prestataires de santé

Dix ans après que Janika Ekdahl a lu les verdicts de culpabilité dans un procès pour triple meurtre devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique, l’épuisement mental d’absorber des heures de témoignage graphique – sans aucun moyen de demander de l’aide – fait toujours des ravages.

Ekdahl était à l’origine censé servir de juré pendant un an. Le procès a duré 18 mois.

Une fois que c’était fini, dit Ekdahl, elle s’est sentie emprisonnée dans son esprit par son devoir civique légalement requis. Souffrant après le procès d’un cas de trouble de stress post-traumatique (SSPT) provoqué par l’exposition à des preuves hideuses, elle a été empêchée par la loi de discuter des détails de son devoir de jurée avec un professionnel de la santé mentale.

“J’ai eu du mal à quitter la maison”, a-t-elle déclaré. “Le monde ne me semblait tout simplement pas aussi sûr et il y avait beaucoup de choses dont je ne pouvais discuter avec personne.”

Cette situation est sur le point de changer. Le projet de loi S-206, qui a reçu la sanction royale, modifie l’article 649 du Code criminel pour permettre aux jurés de discuter des procédures devant jury avec des professionnels de la santé.

Le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu a parrainé le projet de loi S-206, Loi modifiant le Code criminel (divulgation de renseignements par les jurés). (La Presse canadienne/Adrian Wyld)

Pour Ekdahl, cela change la donne.

“C’est comme si un poids avait été levé”, a déclaré Ekdahl. “Ça me redonne du pouvoir.”

Projet de loi déposé 4 fois au Parlement

Le projet de loi S-206 représente la troisième fois que le sénateur québécois Pierre-Hugues Boisvenu a parrainé une loi permettant aux jurés de divulguer des informations sur le procès pendant la thérapie. Une législation similaire est morte deux fois auparavant – lorsque le premier ministre Justin Trudeau a prorogé le Parlement en 2020 et lorsqu’il a déclenché les élections fédérales de 2021.

Le député conservateur Michael Cooper (St. Albert-Edmonton) a initialement tenté de modifier la loi en 2018. Son projet de loi est mort au feuilleton lorsque les élections fédérales de 2019 ont été déclenchées.

«Je ne comprends pas pourquoi on demande aux citoyens de faire partie des jurys et, après le procès, on les laisse tomber», a déclaré Boisvenu, défenseur de longue date des victimes d’actes criminels.

“Quand les gens seront invités à faire partie d’un jury, ils savent maintenant qu’il y aura du soutien.”

La sénatrice ontarienne Lucie Moncion, partisane du projet de loi S-206, a développé un trouble de stress post-traumatique après avoir été jurée lors d’un procès pour meurtre au premier degré en 1989. (À condition de)

Le projet de loi S-206 entre en vigueur à la fin janvier.

La sénatrice ontarienne Lucie Moncion l’a aidé à devenir loi après avoir partagé sa propre expérience avec le SSPT après avoir été jurée dans un procès pour meurtre au premier degré en 1989.

“J’irais dans une telle rage”, a déclaré Moncion, décrivant comment sa détresse induite par le procès a bouleversé sa vie.

“Après quelques années, mon mari m’a dit… ‘Tu as besoin d’aide.'”

Moncion a finalement étudié pour devenir psychothérapeute. Elle ne pratique pas, mais a déclaré que cette compétence l’avait aidée à mieux comprendre ce que les autres traversent.

“Lorsque vous sortez de vos fonctions de juré, vous n’êtes pas la même personne que celle dans laquelle vous êtes entré”, a déclaré Moncion.

“Ça a changé ma vie.”

Mark Farrant, qui a développé le SSPT après avoir participé à un procès pour meurtre au premier degré, qualifie l’adoption du projet de loi d’étape importante pour encourager davantage de Canadiens à participer à la fonction de juré.

L’ancien juré Mark Farrant est devenu un défenseur de la santé mentale des jurés après que des détails macabres dans un procès pour meurtre ont gravement affecté son bien-être. (Michel Aspirot/Radio-Canada)

Farrant, fondateur et PDG de la Commission canadienne des jurys, a déclaré que les recherches de la commission montrent que le soutien des Canadiens aux sondages sur les devoirs de jury est bien inférieur à leur enthousiasme pour le don de sang ou le bénévolat dans la communauté.

Il a déclaré que le gouvernement fédéral doit maintenant travailler avec les provinces et les territoires pour élaborer une norme nationale d’accès au soutien en santé mentale.

“Ils se rencontrent sur d’autres questions. Cela devrait être l’une d’entre elles”, a déclaré Farrant.

Farrant a déclaré qu’il souhaitait également qu’Ottawa et les provinces normalisent la rémunération des jurés, qui varie d’une province à l’autre.

“C’est une mosaïque de rémunérations de jury à travers le pays, certaines provinces offrant une rémunération de jury très généreuse [and] avec les autres provinces [offering] bien en dessous du salaire minimum », a déclaré Farrant.

“Les jurés ne devraient pas subir de stress et de malheurs économiques dans le cadre de leur service de juré, et beaucoup d’entre eux le font.”