DUBLIN – Des années de reportages déchirants dans les médias en Irlande sur des allégations de maltraitance d’enfants par un éminent entraîneur de natation n’ont pas incité les autorités irlandaises à agir, mais maintenant un podcast sur un vrai crime pourrait l’aider à le ramener à la maison après son exil aux États-Unis. George Gibney, 72 ans, est un ancien entraîneur-chef des équipes nationales et olympiques de natation d’Irlande et fait l’objet d’un podcast populaire qui a incité au moins 18 de ses anciens nageurs à présenter de nouvelles allégations selon lesquelles il les aurait abusés, selon les producteurs de l’émission. . M. Gibney a évité un procès en 1994 sur 27 chefs d’accusation de viol et d’abus sexuels, contre de jeunes nageurs et nageuses, lorsqu’une cour d’appel irlandaise a tranché en faveur de son affirmation selon laquelle les accusations, relatives à des incidents présumés entre 1967 et 1981, étaient trop anciennes. et manque de détails pour lui permettre de se défendre correctement. Peu de temps après, il a déménagé aux États-Unis avec un visa d’immigrant qu’il avait obtenu avant son inculpation. Il vit à Altamonte Springs, près d’Orlando, en Floride.

L’incapacité du gouvernement irlandais à engager de nouvelles poursuites contre M. Gibney a été largement critiquée en Irlande, où de nombreux récits de ses prétendus viols et abus en série ont été publiés, sans contestation ni par lui ni par ses avocats. Mais le mois dernier, la police irlandaise a confirmé qu’elle enquêtait à nouveau sur M. Gibney après que deux autres anciens enfants nageurs se soient présentés avec de nouvelles allégations contre lui. Les deux femmes ont été invitées à contacter la police après avoir écouté «Où est George Gibney?» Podcast. Produit par Second Captains, un collectif de journalisme sportif irlandais, en association avec la BBC, le podcast se concentre sur d’anciens nageurs entraînés par M. Gibney, et a été écouté plus d’un million de fois. Mark Horgan, l’animateur et coproducteur, a déclaré que 18 personnes prétendant être les victimes de M. Gibney avaient contacté son équipe depuis le début de la diffusion du podcast en août. M. Gibney ne peut être inculpé de nouveau pour aucune des accusations qui ont été rejetées en 1994, mais la jurisprudence irlandaise a changé peu de temps après que ses accusations initiales ont été abandonnées, ce qui facilite la poursuite de nouvelles allégations d’infractions sexuelles sur des enfants.

Depuis lors, de nombreux pédophiles irlandais ont été poursuivis avec succès pour des accusations encore plus anciennes, basées principalement sur le témoignage des victimes. À la fin des années 1990, la police irlandaise a enquêté sur d’autres allégations d’agression sexuelle contre des enfants contre M. Gibney, mais les procureurs ont refusé de porter plainte ou de demander son extradition, selon Justine McCarthy, journaliste au Sunday Times de Londres et auteur de «Deep Deception », Un livre de 2009 sur les scandales d’abus sexuels dans la natation irlandaise. Lorsqu’on lui a demandé des commentaires, le Bureau du directeur des poursuites pénales, une agence gouvernementale irlandaise, a déclaré qu’il «ne commentait pas les cas individuels». Aucune plainte ni accusation criminelle n’a été portée contre M. Gibney aux États-Unis. Mais Mme McCarthy a déclaré qu’elle avait interviewé une Irlandaise – autrefois une perspective pour l’équipe olympique de natation d’Irlande – qui a déclaré qu’elle avait été violée par M. Gibney dans un camp d’entraînement à Tampa Bay, en Floride, en 1991, alors qu’elle avait 17 ans. John D.Fitzgerald, un avocat expérimenté spécialisé dans le droit pénal irlandais et le droit d’extradition, a déclaré que s’il y avait de nouvelles accusations pénales en Irlande, cela pourrait potentiellement entraîner une demande d’extradition en vertu du traité bilatéral de l’Irlande avec les États-Unis. Cette demande pourrait alors être contestée devant les tribunaux américains. Après avoir quitté l’Irlande en 1994, M. Gibney a cherché à reprendre sa carrière, d’abord en Écosse – où il a été contraint de démissionner de son poste dans une équipe d’élite de natation à Édimbourg après un tollé de parents – puis aux États-Unis. Une fois son affaire classée, il a pu entrer aux États-Unis avec un visa obtenu en 1992, peu après avoir été accusé d’abus par deux personnalités de la natation irlandaise – Francis White, un entraîneur qui a dit avoir été maltraité par M. Gibney et l’ancien nageur olympique Gary O’Toole, qui a entendu parler des abus d’autres nageurs – mais avant que des accusations ne soient portées.

L’annulation des accusations portées contre M. Gibney au début de 1994 signifie qu’il est resté protégé par des règles qui accordent l’anonymat aux victimes et aux accusés dans les procès pour délits sexuels en Irlande. Mais en décembre 1994, le journal aujourd’hui disparu Sunday Tribune a publié un article portant le nom de M. Gibney et interviewé plusieurs de ses victimes présumées, dont cinq ont juré des affidavits. «Nous n’avons jamais entendu un mot de lui ou de ses avocats», a déclaré Johnny Watterson, l’un des journalistes de l’histoire, qui travaille maintenant pour The Irish Times. Les dossiers de police et le travail des journalistes et des enquêteurs locaux montrent que M. Gibney avait travaillé dans une piscine à Arvada, au Colorado. Il aurait également vécu et travaillé en Californie et ailleurs avant de s’installer près d’Orlando vers 2008. M. Gibney a apparemment pu obtenir un visa pour vivre aux États-Unis en raison d’une faille dans le processus de demande. Des documents obtenus par un blogueur d’enquête basé en Californie, Irvin Muchnick, après avoir poursuivi avec succès les services des douanes et de l’immigration des États-Unis en 2016 en vertu du Freedom of Information Act, montrent que lorsque M. Gibney a demandé son visa en 1992, il était en mesure de produire un certificat de la police irlandaise indiquant correctement qu’il n’avait alors aucun casier judiciaire. Il a également pu répondre honnêtement sur le formulaire de demande qu’il n’avait à ce moment-là jamais été arrêté, inculpé ou condamné pour une infraction grave. Il n’a été arrêté et inculpé que six mois plus tard.

Cependant, les documents obtenus par M. Muchnick ont ​​également montré qu’une tentative de M. Gibney en 2010 d’obtenir la citoyenneté américaine a échoué après qu’on lui a demandé de produire des dossiers complets relatifs à toute procédure pénale engagée contre lui, même si elles ont été rejetées ou ont abouti à acquittement. Lors de l’audience de M. Muchnick en 2016, le juge Charles R. Breyer du district nord de la Californie a demandé à l’avocat agissant pour le service d’immigration pourquoi M. Gibney avait été autorisé à rester aux États-Unis. «Je dois supposer que si quelqu’un a été accusé des types d’infractions dont M. Gibney a été accusé, les États-Unis, en l’absence d’autres circonstances, n’accorderaient pas de visa. Nous ne sommes pas un refuge pour les pédophiles », a déclaré le juge Breyer. Un porte-parole des services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis a refusé de commenter le cas de M. Gibney. M. Gibney n’a fait aucun commentaire aux médias depuis que les accusations originales ont été portées contre lui. L’avocat qui le représentait alors a cessé d’exercer et n’a pu être contacté en son nom. Les tentatives du New York Times pour joindre M. Gibney par téléphone en Floride ont été infructueuses. L’année dernière, les créateurs du podcast l’ont approché en personne près de chez lui, mais il a refusé de parler. «Il ne m’a pas regardé dans les yeux, il est juste passé devant moi», a déclaré M. Horgan, à partir du podcast. Les producteurs de podcasts ont déclaré que leur intention initiale était de donner la parole aux victimes des abus présumés de M. Gibney, et on ne s’attendait guère à ce que cela mène à une enquête criminelle.