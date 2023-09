Un podcast de la Colombie-Britannique se penche sur l’impact de la crise de la drogue sur les gens de métier

Après environ 15 ans en tant que consommateur d’héroïne intermittent, Daniel Snyder a dû relever le défi d’être publiquement vulnérable à propos de son expérience il y a des années.

« J’ai lutté avec cela – certainement pendant un certain temps – mais j’ai réalisé que j’avais vraiment besoin de m’approprier mon histoire », a déclaré Snyder.

Ce voyage a permis à Snyder de co-animer Off The Clock Toolbox Talk, un podcast lancé par la Fraser House Society de Mission pour créer des conversations avec des hommes qui travaillent dans les métiers et l’industrie de la construction sur la santé et la consommation de substances.

Le balado Fraser House est un projet de deux ans qui comprendra jusqu’à 40 épisodes répartis sur quatre saisons, produit avec une contribution financière du Programme sur l’usage et la toxicomanie de Santé Canada.

« Ce financement nous permettra de créer des balados pour les hommes travaillant dans les métiers qui fourniront des outils et des informations sur la douleur, les traumatismes et la consommation de substances tout en renforçant la sensibilisation, en réduisant la stigmatisation et en encourageant le partage des expériences vécues », a déclaré Cynthia Coyle, directrice générale de la Fraser House Society.

Snyder co-anime le podcast avec Karen Janzen, une spécialiste de la promotion de la santé qui travaille depuis des décennies avec des jeunes vulnérables dans le domaine de la consommation de substances en santé mentale. Janzen a également proposé le concept du podcast.

« Il y a quinze ans, j’ai vu à quel point le manque de ressources psychosociales alimentait la misère des artisans de ma vie », a déclaré Janzen.

Dans le premier épisode, Snyder a partagé ses expériences en tant que commerçant qui a consommé de l’héroïne de temps en temps pendant 15 ans – période pendant laquelle il a fait une overdose et a survécu.

Il dit que s’il avait vécu une expérience de dépendance à un moment donné au cours des sept dernières années, il ne serait pas en vie.

« Je le sais dans mon cœur à cause de la façon dont j’opérais seul – toujours à huis clos, enfermé dans une chambre ou une salle de bain, et très isolé, très secret », a-t-il déclaré.

Bien que Snyder parle ouvertement de ses expériences, il affirme que trouver d’autres personnes publiquement vulnérables est un défi.

« Souvent, l’un des véritables défis consiste à trouver des personnes qui sont encore en difficulté ou qui consomment peut-être des drogues et ce n’est pas dysfonctionnel – et cela concerne en fait une grande majorité de personnes », a-t-il déclaré. « Si je suis un gars qui consomme du Molly plusieurs fois par an ou qui aime prendre de la cocaïne de temps en temps, je ne suis généralement pas le gars qui en parle, surtout sur un podcast. »

Il dit que le défi de l’hébergement est d’être conscient de ses propres préjugés.

« [My] les façons de penser sur cette question ne se traduisent pas nécessairement par toutes les autres personnes », a-t-il déclaré.

Cependant, Snyder espère que sa propre expérience en matière de consommation de drogue pourra aider les gens à s’ouvrir à la série.

« J’ai vécu cette expérience en interaction avec les gens sur les chantiers, et je suis bien conscient du genre de volonté de cacher des comportements que la société juge moins que souhaitables. »

Snyder affirme que la vision classique de la consommation de drogues implique généralement la dépendance ou l’itinérance. Cependant, un grand nombre d’overdoses se produisent dans des résidences privées, dont beaucoup sont employées dans le commerce et les transports.

«Beaucoup de gens de métier travaillent chèque de paie sur salaire dans une société difficile. Les charges financières que subissent les gens et… l’usure du corps de nos artisans – je ne suis pas surpris que certains d’entre eux s’accrochent et que la consommation de substances soit simplement une façon d’automédication.

Selon Snyder, l’industrie des métiers présente des facteurs uniques contribuant à la consommation de drogues qu’il est difficile d’étudier pour vraiment comprendre pourquoi ils sont si touchés.

« Je n’ai évidemment pas toutes les réponses », a déclaré Snyder. « Le podcast explore cela et brise la stigmatisation entourant la consommation de drogues. »

Le podcast espère faire comprendre l’idée que chaque histoire est unique et différente, tout comme les solutions.

La première saison est désormais disponible sur Apple, Spotify et Youtube et la deuxième saison est en route.