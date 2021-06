Un plongeur trouve la bague de fiançailles perdue d’un couple d’origine indienne au fond du plus grand lac d’Angleterre

Un couple d’origine indienne nouvellement fiancé au Royaume-Uni dont la bague de fiançailles est tombée à l’eau a fait l’éloge d’un plongeur « brillant » qui l’a trouvée au fond du plus grand lac naturel d’Angleterre. Viki Patel, 25 ans, d’Edmonton, au nord de Londres, a proposé à Rebecca Chaukria, 26 ans, de Birmingham, alors qu’ils se faisaient photographier sur les rives du lac Windermere la semaine dernière. Patel a posé la question à Rebecca Chaukria et lui a offert la bague en or blanc et diamants lors d’un voyage dans le Lake District. Le 24, ils sont retournés au même endroit pour d’autres photographies sur la jetée.

Le couple se faisait photographier lorsque la bague a glissé du doigt de Chaukria et est tombée dans l’eau, a rapporté la BBC.

L’occasion avait été retardée environ cinq fois car les voyages précédents avaient été reportés en raison des restrictions de voyage liées au COVID-19 dans le pays.

Le couple paniqué a d’abord essayé d’utiliser le trépied du photographe pour atteindre l’anneau, mais il l’a seulement poussé plus loin dans la boue au fond du lac dans le nord-ouest de l’Angleterre.

Patel a déclaré qu’il avait paniqué lorsque l’anneau est tombé et a essayé de le sauver lui-même, mais l’eau était très froide et il ne pouvait rien voir.

L’apnéiste Angus Hosking a entendu parler de la situation difficile du couple par un ami et s’est précipité vers la jetée dès qu’il a terminé son travail.

Le jeune homme de 21 ans aidait à nettoyer les déchets des lacs depuis trois ans et demi et avait créé le groupe Lake District Diving avec son ami Declan Turner pour s’attaquer au problème.

« Dès que j’ai mis ma tête sous l’eau, la visibilité était absolument horrible, donc cela ne m’a pas mis en confiance. Je ne pouvais rien voir », a déclaré Hosking à CNN.

« Ce n’était que du limon – de la boue vraiment fine – même si vous laissez tomber un centime, il va directement au fond », a-t-il déclaré.

Heureusement, après 20 minutes de recherche avec un détecteur de métaux sous-marin et quelques faux positifs, Hosking a récupéré l’anneau.

Patel a décrit Hosking comme un « gars brillant » et a déclaré que sa fiancée était « sans voix » lorsqu’il est sorti avec le ring. « Maintenant, elle ne l’enlève plus », a-t-il plaisanté.

Il ne tarit pas d’éloges sur Hosking et l’équipe de Lake District Diving, non seulement pour aider les gens mais aussi pour leur travail de nettoyage de l’environnement, financé uniquement par des dons.

« J’ai donné quelque chose à leur page de financement, mais il n’a rien pris personnellement », a déclaré Patel.

«Donc, après l’avoir ramené à la maison, je suis entré dans un magasin et j’ai acheté une bouteille de gin pour lui et son partenaire, ce qui m’a fait me sentir un peu mieux.

