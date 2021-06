Un plongeur se fait avaler par une énorme baleine et survit à une épreuve après qu’un mammifère l’a recraché

Dans ce qui ne pouvait être décrit que comme quelque chose de vraiment biblique, un plongeur vétéran du homard a survécu pour raconter son histoire d’avoir été avalé par une baleine à bosse. Michael Packard, 56 ans, plongeait au large de la côte de Cape Cod, au large de Provincetown, dans le Massachusetts, lorsqu’il a été avalé entier par la bouche de la créature géante le 11 janvier, vendredi matin. Selon Heures de Cape Cod, vers 8 h, heure locale vendredi, lui et son coéquipier ont emmené leur navire, le Ja’n J, au large de Herring Cove avec une température de 60 degrés et une visibilité sur l’eau de près de 20 pi. Après avoir plongé, il a vu des dizaines de des rayures et des lacets de sable nageaient avant que tout ne devienne complètement noir, quand il sentit une énorme poussée.

Rappelant l’horreur, il a dit WBZ-TV Nouvellesà propos de ses pensées d’être attaqué par un requin mais comme il ne ressentait ni dents ni douleur, il s’est rendu compte qu’il était dans la gueule d’une baleine qui essayait de l’avaler. Craignant de mourir et de ne plus revoir sa femme et ses enfants, il se souvient avoir passé environ 30 secondes dans la gueule de la baleine, avec son appareil respiratoire à l’intérieur.

Le géant marin a ensuite fait surface, a commencé à secouer la tête et a craché Packard en l’air avant d’atterrir dans l’eau. Comme il était enfin libre, il a flotté dans l’eau avec soulagement à l’événement incroyable. Il a été secouru par son coéquipier qui l’a ramené sur le bateau. Le capitaine Joe Francis, qui a été témoin de la fuite de justesse et l’a sauvé, a déclaré au média que Packard avait de la chance d’être en vie lorsqu’il l’a vu voler hors de l’eau puis atterrir à nouveau. Alors qu’il ramenait Packard sur le bateau, le survivant exalté dit qu’il ne pouvait pas croire qu’il était dans la gueule de la baleine.

Bien qu’il craignait que ses jambes ne soient cassées, Packard est sorti de l’hôpital et a pu marcher en boitant. Un autre membre d’équipage, Jason Mayo, témoin de l’action, a appelé les pompiers de Provincetown qui l’ont emmené à l’hôpital de Cape Cod. Les pompiers ont confirmé avoir répondu à un appel de détresse vers 8h15 heure locale (12h15 GMT).

