Un plongeur sauvant un poisson piégé dans un sac plastique fait sensation sur Internet

Les gens ont été avertis à maintes reprises qu’ils ne devraient pas utiliser de sacs en plastique, car cela peut nuire gravement à l’environnement. Le pire scénario est que ces sacs finissent souvent dans les océans et que les animaux aquatiques comme les phoques et les dauphins peuvent suffoquer et s’emmêler dans des sacs en plastique. Une vieille vidéo, partagée en 2019, a refait surface qui montre comment un poisson se battait pour la vie après s’être retrouvé coincé dans un sac plastique. Le poisson aurait pu perdre la vie, jusqu’à ce qu’un plongeur vienne à son secours.

Il a aidé le poisson à sortir de ce sac et lui a sauvé la vie. Cette vidéo de 52 secondes a été partagée sur Twitter par un utilisateur Mike Hudema. «Ce plongeur sauve un poisson piégé dans du plastique. D’innombrables animaux marins sont piégés dans les déchets plastiques que nous jetons. Même le plus petit emballage en plastique est mortel sous l’eau. Il est temps de mettre fin à la pollution plastique », lit-on dans le tweet.

Les utilisateurs des médias sociaux peuvent voir que ce n’était pas une tâche facile pour le plongeur de libérer le poisson flétrissant de douleur. Le poisson était coincé dans un sachet en polyéthylène et le plongeur avait du mal à le sortir de ce sac en plastique. Mais, il n’a pas perdu espoir et a finalement pu sauver la vie du poisson. L’autre plongeur, qui réalisait la vidéo de cet incident, a applaudi son partenaire.

Ce geste émouvant des plongeurs a gagné l’appréciation des utilisateurs des médias sociaux. Un utilisateur a écrit que ces plongeurs seront récompensés par le tout-puissant pour leur acte sacré.

Un autre utilisateur a proposé une suggestion pour réduire la grande quantité de déchets plastiques. Il a écrit que les pays responsables du déversement de cette énorme quantité de déchets plastiques dans l’océan devraient être sanctionnés immédiatement.

Cette vidéo a été repartagée par Mike le 26 décembre et a recueilli beaucoup de likes, de vues et de réponses.

