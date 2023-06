Un plongeur qui devait continuer à manquer Le sous-marin du Titanic a été retiré à la dernière minute | Nouvelles du monde

David Concannon a supplié les gens de cesser d’interférer avec les efforts de recherche (Photo: PA) Un expert en plongée sous-marine a révélé comment il était censé rejoindre les disparus Sous-marin d’exploration du Titanic mais annulé à la dernière heure. David Concannon, de l’Idaho aux États-Unis, travaille comme conseiller auprès d’OceanGate Expeditions et aurait une connaissance approfondie de la mission. Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, il a déclaré qu’il « avait dû annuler pour s’occuper d’un autre problème urgent avec un client ». Peu de temps après la confirmation de la disparition du navire, a ajouté M. Concannon, il a été « demandé de fournir une assistance » et « immédiatement accepté ». Le plongeur a supplié les personnes concernées pour la sécurité de l’équipage de « VEUILLEZ CESSER d’appeler, d’envoyer des SMS, d’envoyer des messages et d’envoyer toute autre forme de communication pendant cette période critique ». « Vous interférez avec des communications plus importantes qui doivent être établies pour résoudre cette situation aussi rapidement et en toute sécurité que possible. » On pense que cinq personnes se trouvent à bord du navire, qui aurait entre 50 et 70 heures d’oxygène respirable. Le navire, nommé Titan, a disparu dans les profondeurs de l’Atlantique (Photo: PA)



M. Concannon est conseiller de la société d’exploration qui a organisé la mission du sous-marin Parmi eux, Shahzada Dawood, un homme d’affaires britannique de 48 ans né au Pakistan, et son fils Suleman. Hamish Harding, 58 ans, explorateur et homme d’affaires britannique milliardaire, est également connu pour être piégé dans le navire. Plus: Tendance

Les deux autres passagers ont été nommés PDG d’OceanGate, Stockton Rush, et pilote de submersible français, Paul-Henri Nargeolet. M. Nargeolet est l’un des principaux experts de l’épave et aurait effectué 35 voyages sur le site. Le Titanic se trouve au fond de l’Atlantique Nord, à environ 600 km (370 milles) au large de Terre-Neuve, au Canada. Une image générée par ordinateur montre comment le Titan s’approche de l’épave Le contre-amiral John Mauger des garde-côtes américains, qui dirige l’opération de sauvetage, a décrit la zone de recherche comme « éloignée ». Le sous-marin, nommé Titan, est peut-être resté coincé dans l’épave, a-t-il ajouté, auquel cas la Garde côtière n’a pas les capacités pour l’atteindre. Tim Matlin, auteur de plusieurs livres et d’un documentaire sur le Titanic, craint que les explorateurs disparus aient des chances de survie extrêmement minces s’ils atteignaient leur destination. Le paquebot malheureux se trouve à 12 500 pieds (3 810 mètres) sous l’eau, une profondeur qui ne peut être atteinte que par des navires hautement spécialisés en raison de la pression massive de l’eau. M. Matlin a déclaré: «C’est vraiment un peu comme être un astronaute allant dans l’espace. Je pense que si c’est sur le fond marin, il y a si peu de sous-marins capables d’aller aussi profondément. « Et donc, par conséquent, je pense qu’il allait être presque impossible d’effectuer un sauvetage de sous-à-sous. » Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

window.fbApi = (fonction () { var fbApiInit = false ; var en attenteReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = en attenteReady.length ; for (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = fonction (cb) { si (fbApiInit) { cb(); } else { en attenteReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = fonction () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded } ; })(); (fonction () { fonction injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = vrai ; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js" ; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {une fois : vrai, passif : vrai}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })(); Lien source