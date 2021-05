Un plongeur partage des photos d’une rencontre rapprochée avec un requin taureau incroyablement grand

John Moore, un guide d’apnée de Floride, aux États-Unis, a rencontré de près un énorme requin taureau plus tôt ce printemps et a partagé une photo du prédateur inhabituellement rond sur son Instagram. En plongeant à Jupiter, en Floride, Moore a pris une photo de l’énorme animal aquatique. «La plupart de nos taureaux pèsent environ 250 livres et elle était plus proche de 600 livres», a déclaré Moore en parlant à USA aujourd’hui

Sur la photo que Moore a partagée sur Instagram, on peut voir le grand requin taureau reniflant la surface de l’eau à la recherche de nourriture. En raison de sa taille, le requin semble avoir éclipsé les autres requins.

La raison de la taille inhabituelle du requin, selon Moore, était très probablement qu’elle était enceinte et sur le point d’accoucher. Moore a dit USA aujourd’hui, «C’est le bon moment pour que les femelles gestantes aient leurs petits.» Cependant, il pense que l’on ne peut pas être sûr de la grossesse des requins en regardant leur taille.

L’apnéiste de 55 ans, Moore, aime aussi faire de la photographie sous-marine, et son flux Instagram regorge d’images de requins prises par lui. Lorsque son image de l’énorme requin taureau a fait la une des journaux, de nombreuses personnes lui ont affirmé que le requin avait l’air plus grand qu’il ne l’est en réalité à cause de l’angle de la caméra. Moore a reconnu leur affirmation mais a assuré qu’elle était toujours massive. Il se souvient que le requin enceinte n’avait pas peur de sa présence.

Selon les experts, les requins taureaux sont les espèces de requins les plus dangereuses au monde. Tirant leur nom de leur museau court et émoussé, ils ont tendance à frapper leur proie avec la tête, comme des taureaux. Les requins-taureaux prospèrent dans l’eau salée chaude et ordinaire près des côtes peuplées. Normalement, les requins taureaux ne mangent pas d’humains pour un repas, mais ces vagabonds agressifs peuvent attaquer les gens accidentellement ou par curiosité.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici