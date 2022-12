Un plongeur mordu par un baliste au large des côtes égyptiennes trouve l’incident amusant

Être poursuivi par un poisson aux dents humaines ressemble à un mauvais rêve ou à un dessin animé. Mais malheureusement, un plongeur égyptien en a fait l’expérience vivante et a été mordu à la jambe par un poisson similaire lors d’une plongée au large de Charm el-Cheikh, en Égypte.

Le plongeur de l’Alabama nommé Alex Pikul, 31 ans, effectuait un voyage de plongée en groupe de trois semaines en septembre en Égypte lorsqu’il a nagé au-dessus d’un nid d’œufs de balistes et a dévié de sa route en raison d’un fort courant.

À ce moment-là, un baliste mâle a chargé vers le groupe de plongeurs et a mordu la jambe de Pikul, le laissant dans une douleur intense, saisissant sa jambe, a rapporté le New York Post.

Dans un communiqué, Pikul a déclaré : « Maira [the owner of the diving company] allait en premier et tout d’un coup, un baliste a commencé à la chasser et j’ai donc nagé et essayé de le chasser. Ça m’a fait sursauter et ça m’a certainement fait mal, mais ça ne m’a pas cassé la peau ou quoi que ce soit, donc ce n’était pas dangereux.

L’attaque des balistes a été filmée et Pikul a pu regarder l’épreuve se dérouler en vidéo. Le résident de l’Alabama, qui plonge depuis 2020, a admis que l’incident avait l’air drôle. Il a dit qu’il avait déjà vu des balistes mais quand il a vu la vidéo de celui-ci revenir, il l’a trouvé “hilarant”. Il a ajouté: “Vous ne vous rapprochez jamais vraiment d’une photo de ce à quoi ressemblent leurs dents.”

Il a décrit le poisson comme ayant “un visage que seule une mère pourrait aimer” et a déclaré que le “poisson maladroit et laid” avait des dents humaines. Le baliste avait de si grandes dents qu’elles tenaient à peine dans sa bouche et Pikul a dit qu’on aurait dit que le poisson avait “un dentier ou quelque chose comme ça”.

Bien que le poisson ait mordu Pikul pendant la plongée, il reste son préféré et il ne blâme pas le poisson car il « défendait simplement ses œufs ».

