Un homme est décédé après avoir été retiré de l’eau sur l’une des plages les plus populaires de Sydney.

Les services d’urgence ont été appelés à North Narrabeen sur les plages du nord de Sydney vers 15h15 lundi après-midi après que des informations selon lesquelles un snorkeller se soit retrouvé en difficulté dans l’eau.

Les sauveteurs ont traîné l’homme inconscient hors de l’eau et ont commencé la RCR devant des amateurs de plage horrifiés, y compris de jeunes familles.

Quatre équipes paramédicales ont continué la RCR à leur arrivée, mais l’homme est décédé sur les lieux, malgré des tentatives désespérées pour le faire revivre.

Un plongeur s’est noyé sur les plages du nord de Sydney lundi sur la photo: des sauveteurs et des spectateurs choqués avec les services d’urgence sur les lieux de North Narrabeen

On pense que l’homme faisait de la plongée avec tuba près de l’entrée de la lagune de Narrabeen et était inconscient depuis un certain temps avant d’être retiré de l’eau, a rapporté le Manly Daily.

De nombreux nageurs étaient à la plage au moment de la tragédie alors que les températures montaient dans les 30 ans le long de la côte de Sydney.

L’homme n’a pas été formellement identifié, mais on pense qu’il est âgé d’une trentaine d’années.

La police reste sur la plage où elle a établi une scène de crime.

La police préparera un rapport pour le coroner.

Toute personne ayant plus d’informations est priée d’appeler Crime Stoppers au 1800 333 000.

La dernière tragédie survient après que deux hommes se sont noyés dans des incidents distincts au sud-ouest de Melbourne ce week-end.

Environ 55 personnes se sont noyées dans les eaux de Victoria jusqu’à présent cet été, contre seulement 43 à la même époque l’année dernière.

Plus à venir.