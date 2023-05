Un plongeur enlève les mâchoires de crocodile de sa tête et survit à une attaque en Australie – National

Un voyage pittoresque de plongée avec tuba dans le nord du Queensland, en Australie, s’est transformé en chaos lorsqu’un homme a été attaqué par un crocodile. Miraculeusement, il a survécu en arrachant les mâchoires du reptile de sa propre tête.

Le Queensland Government Hospital and Health Service a publié un déclaration de Marcus McGowanqui a été attaqué samedi par un crocodile marin à 40 kilomètres au large du cap York.

McGowan, un résident de Gold Coast, a déclaré qu’il faisait de la plongée avec tuba avec sa femme et un groupe d’amis lorsqu’il a été attaqué. Alors qu’il regardait des coraux et des poissons dans l’eau, un crocodile s’est approché de McGowan par derrière et lui a mordu la tête. Au départ, McGowan pensait qu’il avait été mordu par un requin.

Bien qu’il n’ait pas eu une bonne vue du reptile, McGowan a déclaré que l’attaquant était probablement un crocodile juvénile d’environ deux à trois mètres de long.

« J’ai pu ouvrir ses mâchoires juste assez pour sortir ma tête », a écrit McGowan.

Lorsque le crocodile a bondi pour une deuxième attaque, McGowan a déclaré qu’il avait repoussé l’animal avec sa main droite, qui a ensuite été mordu.

Encore une fois, McGowan a réussi à se libérer des mâchoires du crocodile et à nager jusqu’au bateau. Il a subi des lacérations au cuir chevelu et des blessures par perforation à la tête et à la main à la suite de l’attaque.

Sur le bateau, l’ami de McGowan, un pompier, a administré les premiers soins et des injections d’antibiotiques pour prévenir toute infection en route vers l’île de Haggerstone, à environ 45 minutes. Une fois sur place, McGowan a été transporté par avion à l’hôpital pour y être soigné.

« Je vis sur la Gold Coast et je suis un surfeur et un plongeur passionné, et je comprends que lorsque vous entrez dans l’environnement marin, vous entrez dans un territoire qui appartient à des animaux potentiellement dangereux, tels que les requins et les crocodiles », a écrit McGowan. « J’étais simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. »

Le ministère de l’Environnement du Queensland enquête actuellement sur l’incident.

« Il est important que les observations de crocodiles et les incidents avec des crocodiles soient signalé en temps opportun», a déclaré le département dans un communiqué à la chaîne de télévision australienne ABC News. « Les crocodiles en haute mer peuvent être difficiles à localiser car les animaux parcourent souvent des dizaines de kilomètres par jour. »

Il y a eu au moins 44 attaques de crocodiles sur les humains dans le Queensland depuis 1985. La rencontre avec le crocodile de McGowan est le cinquième incident dans la région depuis avril de cette année.