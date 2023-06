Un plongeur du Titanic fond en larmes alors qu’il dit que les passagers disparus sont « enterrés vivants dans une boîte de conserve »

Un vétéran de la plongée a fondu en larmes aujourd’hui en disant que les cinq passagers du submersible Titanic en détresse avaient peut-être l’impression d’être « enterrés vivants dans une boîte de conserve ».

Le Dr Michael Guillen, qui est devenu le premier correspondant de télévision à visiter les restes du Titanic lorsqu’il a exploré l’épave d’un sous-marin russe en 2000, a parlé de son expérience.

Ses commentaires sont venus plus tôt dans la journée alors que les sauveteurs s’accrochaient à l’espoir que le sous-marin pourrait encore être récupéré, mais les garde-côtes américains ont confirmé plus tard qu’ils avaient trouvé des débris dans la zone de recherche, ce qui semblait correspondre à une « implosion catastrophique ».

Le sous-opérateur OceanGate a déclaré ce soir qu’il pensait maintenant que les passagers avaient « malheureusement été perdus ».

À bord du navire se trouvaient le PDG de la société Stockton Rush, l’homme d’affaires basé au Royaume-Uni Shahzada Dawood et son fils de 19 ans Suleman, le milliardaire britannique Hamish Harding et le vétéran de la marine française Paul-Henri Nargeolet.

Le Dr Guillen, qui est l’un des rares à avoir exploré le Titanic en sous-marin, a révélé la terreur qu’il a ressentie lorsqu’il s’est retrouvé coincé sous l’eau pendant 30 minutes, après que son vaisseau ait percuté l’hélice du navire.

ACCIDENT TITANIC. Quand j’étais à ABC News, je suis devenu le premier correspondant de télévision de l’histoire à faire un reportage sur l’épave du Titanic au fond de l’océan Atlantique, à 2 milles et demi sous la surface. Un accident s’est produit qui a failli me coûter la vie. Voici ce qui s’est passé. #Titanesque… pic.twitter.com/b4t3WtaRdc – Dr Michael Guillen (@DrMGuillen) 19 juin 2023

« Chaque minute que vous êtes enterré vivant dans cette boîte de conserve, elle s’étend pour l’éternité. Vous perdez toute notion du temps », a-t-il déclaré à Holly Willoughby et Dermot O’Leary sur This Morning d’ITV.

Dans une interview émouvante, il a ajouté: « J’ai l’impression d’être là-bas avec eux. » Je sais ce qu’ils ont traversé.

« Je le sens, je suis très empathique et j’espérais qu’ils connaîtraient cette seconde chance de vie que j’ai vécue et je me sens presque coupable de vous parler ce matin de la façon dont j’ai eu cette seconde chance.

« Il est assez éloigné qu’on leur donne une seconde chance et c’est une terrible façon de faire. »

« Mon seul espoir et ma prière sont qu’ils ressentent ce sentiment de paix que j’ai ressenti lorsque j’étais prêt à abandonner ma vie. »

Plus tôt cette semaine, le Dr Guillen a partagé des images d’actualité de l’incident, qui racontent comment le navire a été soudainement pris dans un fort courant sous-marin qui l’a poussé vers les hélices de 21 tonnes du Titanic.

Après s’être coincé sous la poupe, l’équipage a tenté de faire marche arrière – à ce moment-là, un bang a été entendu alors que des morceaux de débris flottaient dans l’eau.

« Alors, on est coincés ou quoi ? » une voix peut être entendue demander dans les images.

L’équipe a finalement réussi à libérer le sous-marin et à le ramener à la surface, mais le Dr Guillen a déclaré que l’accident « avait presque coûté ma vie ».

Le Dr Guillen était sur un submersible appelé le Mir 1 qui a été construit en 1987.

Écrivant dans son livre de 2021 Croire, c’est voir, le Dr Guillen a déclaré: «Il me semblait que nous nous dirigeions vers cela [the propeller] trop vite – et, pire, en accélérant.

« Plus tard, j’ai appris que notre sous-marin avait été accidentellement pris dans un courant sous-marin profond et rapide. Une fraction de seconde plus tard, Mir 1 a percuté l’hélice du Titanic.

« J’ai ressenti le choc de la collision : des débris rouillés se sont abattus sur notre submersible, masquant ma vue à travers le hublot. »

Le Dr Guillen a déclaré que 30 minutes se sont écoulées et que l’équipe essayait de déloger le navire en « le déplaçant d’avant en arrière, d’avant en arrière » pour « nous faire sortir de notre position bloquée ».

À ce stade, il a commencé à penser qu’ils ne s’en sortiraient pas.

Mais il a dit qu’il avait alors soudainement ressenti comme si une « présence invisible » était entrée dans le sous-marin, et « peu de temps après, tout s’est calmé » avant que le moteur « n’arrête de rugir » et qu’il ait eu l’impression qu’ils flottaient à nouveau.

L’équipe avait réussi à libérer Mir 1 de l’hélice mais le Dr Guillen a admis qu’aujourd’hui encore, il ne comprenait pas vraiment comment il avait survécu à l’incident.

Le Dr Guillen, qui est chrétien, a également écrit comment il « a fait l’expérience de la présence et de la paix de Dieu juste au moment où j’étais résigné à dire adieu à ma vie ».

Cinq personnes étaient à bord, dont l’aventurier milliardaire britannique Hamish Harding et Shahzada Dawood et son fils Suleman, qui n’avait que 19 ans.

Le vétéran de la marine française PH Nargeolet (à gauche) était dans le sous-marin avec Stockton Rush (à droite), PDG de l’expédition OceanGate

La recherche acharnée du Titan, un submersible de 21 pieds exploité par OceanGate Expeditions, a pris fin aujourd’hui de manière dévastatrice lorsqu’un sous-marin télécommandé d’un navire canadien en a trouvé des morceaux brisés au fond de l’océan.

Les responsables de la recherche et du sauvetage affirment que les hommes sont probablement morts dimanche – avant que des avions militaires utilisant des bouées sonar ne détectent ce qu’ils pensaient avoir pu être des sons de « claquement » SOS dans l’eau.

« L’implosion aurait généré un son important à large bande que les bouées sonar auraient capté », a expliqué le contre-amiral John Mauger des garde-côtes américains lors d’une conférence de presse aujourd’hui.

Cela aurait été une mort instantanée pour les hommes, dont certains avaient payé 250 000 $ chacun pour voir le fameux naufrage.

Les victimes sont le PDG d’OceanGate, Stockton Rush, le vétéran de la marine française Paul-Henri (PH) Nargeolet, le milliardaire britannique Hamish Harding, l’homme d’affaires pakistanais Shahzada Dawood et son fils Suleman, qui n’avait que 19 ans.

Dans un coup dur pour leurs familles, les experts disent qu’il y a peu de chances de récupérer l’un de leurs restes.

«C’est un environnement incroyablement impitoyable là-bas.

« Les débris correspondent à une implosion catastrophique du navire. dans la recherche, a déclaré.