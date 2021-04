Il n’y a rien de pire que de perdre votre téléphone, votre portefeuille ou un jeton spécial que vous avez reçu d’un être cher. Une histoire similaire est récemment devenue virale impliquant une alliance perdue et un plongeur curieux qui est venu à la rescousse de la personne. Selon un Rapport CBS, Adam Papini a retrouvé son alliance en or qu’il avait perdue dans une rivière de Californie. Merci à un plongeur de rivière expert Karl Bly qui a découvert l’anneau lors d’une plongée de routine et l’a retrouvé avec Papini avec l’aide d’internautes.

Bly a découvert la bague et a partagé une vidéo demandant aux internautes de l’aider à identifier le propriétaire. Sa vidéo a rapidement incité les utilisateurs des médias sociaux à montrer leurs compétences pour trouver Papini. Bly qui parcourt régulièrement les rivières américaines pour rassembler les objets que les gens perdent et essaie de les rendre à leurs propriétaires légitimes. Cependant, lors d’une récente routine de recherche, l’expert en plongée de rivière a aperçu une bague en or très brillante et a immédiatement partagé une vidéo de celle-ci sur sa page Facebook dédiée à la cause.

Vérifiez le ici:

Le message a suscité des tonnes de réactions de la part des gens. Plusieurs utilisateurs ont écrit que Bly trouvant la bague leur donne l’espoir qu’ils seront un jour réunis avec leurs objets perdus.

Le rapport cite en outre Papini qui a déclaré que sa bague avait glissé alors qu’il nageait dans la rivière. «Je suis immédiatement allé au magasin et j’ai acheté du matériel de plongée avec tuba et je fais une recherche dans le fond de la rivière depuis la semaine dernière.» Pour une raison étrange, il espérait le trouver bientôt et cette foi est venue sous la forme de Bly.

«Tu es mon héros, merci!» Papini a félicité Bly dans un moment de soulagement et de plaisir.

