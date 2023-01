Un plongeur de raison effrayante décapité par un grand requin blanc de 19 pieds pourrait avoir été ciblé comme un avertissement urgent adressé aux nageurs

Un avertissement urgent a été émis aux nageurs après qu’un plongeur a été décapité par un grand requin blanc de 19 pieds au large des côtes du Mexique.

Manuel López faisait de la plongée sous-marine lorsqu’il a été tué par la bête lors de la première attaque mortelle de requin de l’année.

Manuel López, qui avait la cinquantaine, a été tué dans une horrible attaque de requin

Grand requin blanc faisant surface au large de l’île de Guadalupe au Mexique Crédit : Getty

Il ramassait des tripes de hache, un mollusque comme une coquille Saint-Jacques, en pleine mer vers 11h30 le 6 janvier lorsqu’il a été attaqué par le requin devant un pêcheur horrifié.

López, qui avait la cinquantaine, a eu la tête arrachée et les épaules déchiquetées alors que l’énorme requin bondissait au large de Benito Juarez, Sonora.

Le pêcheur José Bernal a déclaré que les pêcheurs étaient en état d’alerte maximale dans les jours précédant l’attaque, car de grands requins blancs avaient été repérés dans l’océan.

Et selon Tracking Sharks, les plongeurs de coquillages au Mexique doivent porter des combinaisons noires et sont invités à porter des motifs rayés pour se démarquer dans l’océan.

Les grands requins blancs migrent vers la région pour se nourrir en décembre et janvier – et les femelles enceintes se nourrissent souvent d’otaries et de phoques.

Cela signifie que les bêtes confondent souvent les plongeurs avec leurs proies naturelles en raison de la couleur sombre des combinaisons.

C’est bien que López aurait pu être ciblé en raison de la couleur de sa combinaison de plongée.

Bernal a déclaré que López plongeait lorsque l’animal lui a tendu une embuscade, “lui arrachant la tête et mordant les deux épaules”.

Il a déclaré que des milliers de pêcheurs étaient restés à terre par crainte d’être attaqués.

“Les plongeurs locaux avaient été avertis de la présence de requins dans la zone et la plupart n’étaient pas sortis depuis plusieurs jours”, a-t-il déclaré à Tracking Sharks.

Mais il est entendu que les pressions financières ont poussé López à décider de plonger dans les eaux lors de ce qui serait son dernier voyage.

Il vivait dans la ville voisine de Paredón Colorado.

La mer au large du Mexique abrite l’un des plus grands grands requins blancs du monde, connu sous le nom de Deep Blue.

Des images incroyables montrent le géant de l’océan de 22 pieds nageant dangereusement près d’une paire de plongeurs courageux à Guadalupe.

Pesant un énorme 2,5 tonnes, le prédateur de 50 ans a éclipsé les plongeurs alors qu’ils tendaient la main pour interagir avec la bête.

En juillet 2016, un énorme requin, surnommé la mort blanche, a été capturé au large de Guadalupe, au Mexique.

La mesure exacte du grand blanc n’a pas été prise, mais une comparaison visuelle avec le détenteur actuel du record suggère que le requin pourrait être un prétendant au record du monde.