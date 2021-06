Un plongeur de homard, 56 ans, est avalé ENTIER par une baleine à bosse avant que la bête de 66 000 livres ne le crache

Un plongeur HOMARD a été avalé entier par une baleine à bosse et a ensuite vécu pour en parler après avoir été craché.

Pendant environ 30 à 40 secondes, Michael Packard de Wellfleet, Massachusetts dans les mâchoires d’un mammifère de 60 000 livres alors qu’il s’est rendu compte : « Je suis dans la bouche d’une baleine – et il essaie de m’avaler.

Le plongeur de homard Michael Packard, 56 ans, a vécu pour raconter qu’il avait été avalé puis recraché par une énorme baleine à bosse vendredi dans le Massachusetts Crédit : Famille Packard

L’énorme mammifère a apparemment décidé d’épargner Packard lorsqu’il l’a jeté hors de la bouche Crédit : Getty – Contributeur

Packard estime qu’il était dans la gueule de la baleine pendant environ 30 à 40 secondes avant d’être envoyé voler Crédit : Facebook

Packard a déclaré qu’il plongeait de son bateau le « Ja’n J » vendredi matin au large de Herring Cove Beach.

Portant un équipement de plongée, il estime qu’il était à environ 45 pieds de profondeur pour rechercher des crustacés quand soudain il a ressenti une « énorme bosse », selon une interview qu’il a donnée à WBZ.

Quand il revint à lui, il était entouré de ténèbres.

Au départ, l’homme de 56 ans a supposé qu’il avait été mordu par un énorme requin blanc.

Quand il était à l’intérieur de la bouche de la baleine, Packard a déclaré que tout ce à quoi il pouvait penser était ses deux fils et sa femme et craignait qu’il ne soit conscient à sa mort. Crédit : Facebook

Packard a réussi à s’éloigner de l’épreuve avec des jambes contusionnées qu’il pensait s’être fracturées Crédit : Getty – Contributeur

Mais ensuite, il s’est orienté et n’a pas vu de dents.

C’est alors qu’il s’est rendu compte : « J’ai réalisé ‘Mon Dieu, je suis dans la gueule d’une baleine. Je suis dans la bouche d’une baleine – et il essaie de m’avaler.

Lorsque le choc s’est installé, un flot de peur s’est abattu sur lui pour faire face à sa mortalité.

«Je me suis dit ‘Ça y est. J’ai enfin — je vais mourir », a-t-il déclaré à WBZ.

Packard a commencé à adorer sa femme et ses fils de 12 et 15 ans à ce moment terrifiant, selon le Cape Cod Times.

« J’ai pensé à mes enfants et à ma femme », a-t-il déclaré. « Il n’y avait vraiment pas moyen de sortir de là. »

Le comportement agressif de la baleine à bosse n’est pas courant car les créatures n’ont pas beaucoup de contact avec les humains Crédit : Pierre – Getty

Après environ 30 à 40 secondes d’être piégé dans la gueule de la bête massive, Packard a déclaré qu’une sorte d’intervention divine s’était produite.

« Tout à coup, il est allé à la surface et est entré en éruption et a commencé à secouer la tête et j’ai été jeté à l’eau », se souvient Packard dans l’interview avec WBZ.

« Et j’étais libre. »

Il a dit qu’il avait flotté dans l’eau pendant un moment alors que son compagnon de bord et le pêcheur de bar rayé venaient l’aider à le sortir de l’eau.

Le fait que la baleine l’ait recraché était difficile à comprendre, d’autant plus que Packard pensait déjà qu’il était condamné.

C’était presque pire d’être conscient et de respirer parce que Packard savait qu’il serait en vie pour connaître une fin très angoissante.

« J’avais encore essayer le régulateur dans ma bouche, je respirais toujours », a-t-il rappelé à la chaîne de télévision.

« Je me demandais juste – l’une des choses qui me traversaient l’esprit était: ‘Je respire de l’air et je vais être dans la bouche de cette baleine pendant que je respire de l’air.’

« Des trucs de fous. »

Quand il a été jeté hors de la bouche comme une coquille de graine de tournesol et a atterri dans l’eau pratiquement indemne, à l’exception des jambes meurtries, Packard était tout simplement abasourdi.

« Je ne pouvais tout simplement pas y croire », a-t-il déclaré. « Je ne pouvais pas croire que je m’en étais sorti. »

La rencontre entre l’homme et la baleine n’est pas courante et la créature a probablement confondu Packard avec de la nourriture pour poissons.

« Sur la base de ce qui a été décrit, cela devrait être une erreur et un accident de la part de la baleine à bosse », a déclaré Jooke Robbins, directeur des études sur les baleines à bosse au Center for Coastal Studies de Provincetown, au Cape Cod Times.